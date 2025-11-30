30 de noviembre de 2025 - 21:33

Este lunes no habrá actividades en Casa de Gobierno de Mendoza

Quedaron suspendidas las actividades administrativas y la atención al público. La medida se debe a un inconveniente técnico temporal en el edificio.

Frente de la Casa de Gobierno de Mendoza. (archivo)

Foto:

Archivo
Por Redacción Sociedad

El Gobierno de Mendoza informó que durante la tarde de este domingo se registró un inconveniente técnico en el sistema hídrico del edificio de la Casa de Gobierno. Esto afectó a distintos sectores del mismo.

Como consecuencia de esta situación, mañana no se desarrollarán actividades administrativas ni atención al público en la Casa de Gobierno de Mendoza. En el lugar se realizan tareas de reparación que requieren la interrupción temporal de los servicios de energía y de agua.

"Los equipos técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer las condiciones de funcionamiento con la mayor celeridad posible. Se comunicará oportunamente la normalización de las actividades", señalaron desde Prensa del Gobierno de Mendoza.

