30 de noviembre de 2025 - 21:12

Un colectivo atropelló a un inspector en Buenos Aires: quedó debajo del paragolpes

El accidente tiene registro del pasado jueves, pero las imágenes trascendieron hoy.

Un colectivo atropelló a un inspector en Buenos Aires.

Un colectivo atropelló a un inspector en Buenos Aires.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un impactante accidente se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un inspector que fue atropellado por un colectivo que realizaba una maniobra marcha atrás dentro de la terminal de Liniers.

Leé además

La estatua de Lionel Messi en Mar del Plata sufrió roturas

Repudio en Mar del Plata por la vandalización de una estatua de Lionel Messi

Por Redacción Deportes
Conmoción: un descuido terminó en tragedia.

Conmoción: un descuido en el patio provocó la muerte de un niño de 5 años el día de su cumpleaños

Por Redacción Policiales

El episodio, que ocurrió en la dársena de la línea 34 situada sobre la calle Viedma, generó preocupación entre los pasajeros y transeúntes que se encontraban en la zona. Las imágenes captadas por una cámara muestran al inspector saludando y dando indicaciones a los choferes que circulaban por el sector.

Mientras realizaba estas tareas, una de las unidades comenzó a retroceder para acomodarse frente a la parada. El conductor, sin advertir la presencia del trabajador detrás del vehículo, lo embistió y lo arrolló de espaldas.

Embed

El video evidencia que el inspector cayó al suelo y quedó atrapado debajo del paragolpes delantero. En una reacción inmediata, se dio vuelta, quedó boca arriba y golpeó con fuerza la parte delantera del colectivo para alertar al chofer sobre la situación.

Al mismo tiempo, según reportaron medios locales, las personas que estaban en la dársena comenzaron a gritar desesperadamente: “¡Pará, pará! ¡Lo pisaste a un tipo!”, mientras pedían asistencia.

Varios testigos corrieron hacia la unidad para advertir al conductor y asistir al inspector. Hasta el momento no trascendió el parte médico oficial ni el estado de salud del trabajador, aunque en las imágenes se observa que logró moverse tras el impacto.

Cabe destacar que portales de noticias de Buenos Aires reportan el hecho como ocurrido en la tarde de este domingo, sin embargo, los datos de la cámara que registró el hecho figura con fecha "27-11-2025". Es decir, el caso habría ocurrido el jueves.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se espera poca nubosidad con ascenso de la temperatura en Mendoza.

Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura para el arranque de la semana

Por Redacción Sociedad
Frente de la Casa de Gobierno de Mendoza. (archivo)

Este lunes no habrá actividades en Casa de Gobierno de Mendoza

Por Redacción Sociedad
Día nacional del Mate.

30 de noviembre, Día Nacional del Mate: por qué hoy se celebra el hábito más argentino

Por Redacción Sociedad
la ciudad vivio una noche inolvidable con 2000 personas en la cuarta edicion de la maraton nocturna

La Ciudad vivió una noche inolvidable con 2000 personas en la cuarta edición de la Maratón Nocturna

Por Redacción