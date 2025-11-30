Un colectivo atropelló a un inspector en Buenos Aires: quedó debajo del paragolpes

Un impactante accidente se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Se trata de un inspector que fue atropellado por un colectivo que realizaba una maniobra marcha atrás dentro de la terminal de Liniers.

El episodio, que ocurrió en la dársena de la línea 34 situada sobre la calle Viedma, generó preocupación entre los pasajeros y transeúntes que se encontraban en la zona. Las imágenes captadas por una cámara muestran al inspector saludando y dando indicaciones a los choferes que circulaban por el sector.

Mientras realizaba estas tareas, una de las unidades comenzó a retroceder para acomodarse frente a la parada . El conductor, sin advertir la presencia del trabajador detrás del vehículo, lo embistió y lo arrolló de espaldas .

El video evidencia que el inspector cayó al suelo y quedó atrapado debajo del paragolpes delantero . En una reacción inmediata, se dio vuelta, quedó boca arriba y golpeó con fuerza la parte delantera del colectivo para alertar al chofer sobre la situación.

#Caba “¡PARÁ, PISASTE A UN TIPO!”: UN INSPECTOR SALUDABA A UN CHÓFER JUNTO A UNA PARADA DE COLECTIVOS, UN ÓMNIBUS COMENZÓ A DAR MARCHA ATRÁS SIN VERLO Y LO PASÓ POR ENCIMA La dramática escena ocurrió en la dársena del 34 sobre la calle Viedma en Liniers. La cámara de un cohe… pic.twitter.com/s10AYgvgmD

Al mismo tiempo, según reportaron medios locales, las personas que estaban en la dársena comenzaron a gritar desesperadamente: “¡Pará, pará! ¡Lo pisaste a un tipo!” , mientras pedían asistencia.

Varios testigos corrieron hacia la unidad para advertir al conductor y asistir al inspector. Hasta el momento no trascendió el parte médico oficial ni el estado de salud del trabajador, aunque en las imágenes se observa que logró moverse tras el impacto.

Cabe destacar que portales de noticias de Buenos Aires reportan el hecho como ocurrido en la tarde de este domingo, sin embargo, los datos de la cámara que registró el hecho figura con fecha "27-11-2025". Es decir, el caso habría ocurrido el jueves.