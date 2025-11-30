Conmoción: un descuido en el patio provocó la muerte de un niño de 5 años el día de su cumpleaños

El pequeño, con una leve discapacidad, fue descuidado por su padres por unos minutos, quienes organizaban su fiesta de cumpleaños.

Un trágico suceso conmocionó a los vecinos de Jesús María, en Córdoba. La localidad atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de un niño de 5 años con discapacidad, quien sufrió un accidente doméstico mientras se encontraba festejando su cumpleaños en su casa del barrio La Florida.

Según el reporte policial difundido por medios locales, el pequeño logró entrar al área de la pileta ubicada en el patio de la casa y cayó al agua segundos después. Tras ello, no consiguió salir por sus propios medios. Ahora, las circunstancias que permitieron el acceso al sector siguen bajo investigación.

El relato de los padres Según pudo saber Noticias Argentinas, la madre del pequeño había salido a realizar compras y, al regresar, notó la ausencia de su hijo, quien había quedado al cuidado de su padre. Tras comenzar a buscarlo, la mujer vio su cuerpo flotando en el agua desde una ventana que da al patio.

De inmediato, fue rescatado y sus padres comenzaron a realizarle ejercicios de reanimación cardiopulmonar. Minutos después, arribó al lugar un servicio de urgencias médicas que continuó con las maniobras de reanimación. Sin embargo, el personal de salud “constataron el deceso del niño”.

Este hecho causó profundo pesar en toda la comunidad, ya que el pequeño, que tenía una leve discapacidad, se encontraba celebrando su cumpleaños en el mismo día del trágico suceso, dado que sus padres estaban preparando la celebración para horas de la tarde.