Conmoción: asesinaron a una cantante de 22 años en medio de una "emboscada" en Estados Unidos

La cantante puertorriqueña María de la Rosa, conocida como De la Rosa, fue asesinada a los 22 años en una ataque a tiros ocurrido durante la madrugada del sábado en Los Ángeles. Su muerte generó conmoción entre sus seguidores y la comunidad artística latina en Estados Unidos.
El hecho ocurrió cerca de las 1:25 en el barrio de Northridge, cuando dos hombres aún no identificados se acercaron a un vehículo estacionado en Bryant Street y, según testigos citados por TMZ, comenzaron a disparar contra quienes estaban dentro del auto.
Durante el ataque -que las autoridades calificaron como una “emboscada”- De la Rosa, que ocupaba el asiento del acompañante, recibió múltiples disparos y fue trasladada a un hospital cercano, donde finalmente falleció debido a las heridas.
Las otras dos personas que estaban con ella, un hombre y una mujer, sufrieron lesiones graves y permanecieron en estado crítico hasta la tarde del sábado, según informaron del Departamento de la Policía de Los Ángeles (LAPD).
Mientras continúa la investigación para determinar el móvil del ataque, TMZ difundió la llamada al 911 en la que se reportaba que una “mujer latina de 20 años” presentaba un impacto de bala en el abdomen. En tanto, una familiar señaló que De la Rosa “fue la única alcanzada por los disparos”.
Sus acompañantes habrían resultado ilesos. Hasta el momento, no hay detenidos, y los atacantes siguen prófugos. Estos últimos fueron descritos como “dos hombres hispanos de entre 15 y 20 años con sudaderas grises y capucha”.