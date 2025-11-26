26 de noviembre de 2025 - 15:32

Conmoción: asesinaron a una cantante de 22 años en medio de una "emboscada" en Estados Unidos

La influencer se encontraba en el interior de un auto estacionado cuando se desató el tiroteo. Los delincuentes continúan prófugos.

La cantante puertorriqueña María de la Rosa, conocida como De la Rosa.

La cantante puertorriqueña María de la Rosa, conocida como De la Rosa.

Foto:

Por Redacción

La cantante puertorriqueña María de la Rosa, conocida como De la Rosa, fue asesinada a los 22 años en una ataque a tiros ocurrido durante la madrugada del sábado en Los Ángeles. Su muerte generó conmoción entre sus seguidores y la comunidad artística latina en Estados Unidos.

Leé además

Jennifer Lopez con uno de los looks que lució en la boda india

Jennifer Lopez en la "boda del año" en India: cobró una cifra millonaria y su vestuario desató polémica

Por Redacción
Dos argentinos anotados para competir por la secretaría general de Naciones Unidas.

Crecen las chances argentinas: Gamba y Grossi ya se anotaron para liderar Naciones Unidas

Por Redacción

El hecho ocurrió cerca de las 1:25 en el barrio de Northridge, cuando dos hombres aún no identificados se acercaron a un vehículo estacionado en Bryant Street y, según testigos citados por TMZ, comenzaron a disparar contra quienes estaban dentro del auto.

Durante el ataque -que las autoridades calificaron como una “emboscada”- De la Rosa, que ocupaba el asiento del acompañante, recibió múltiples disparos y fue trasladada a un hospital cercano, donde finalmente falleció debido a las heridas.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por (@delarosaaaa)

Un hombre y una mujer, los acompañantes

Las otras dos personas que estaban con ella, un hombre y una mujer, sufrieron lesiones graves y permanecieron en estado crítico hasta la tarde del sábado, según informaron del Departamento de la Policía de Los Ángeles (LAPD).

Mientras continúa la investigación para determinar el móvil del ataque, TMZ difundió la llamada al 911 en la que se reportaba que una “mujer latina de 20 años” presentaba un impacto de bala en el abdomen. En tanto, una familiar señaló que De la Rosa “fue la única alcanzada por los disparos”.

Sus acompañantes habrían resultado ilesos. Hasta el momento, no hay detenidos, y los atacantes siguen prófugos. Estos últimos fueron descritos como “dos hombres hispanos de entre 15 y 20 años con sudaderas grises y capucha”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cometa 3I/ATLAS fotografiado por el Telescopio Espacial Hubble

El cometa 3I/Atlas sigue sorprendiendo a los científicos y desafía la gravedad solar

Por Redacción Mundo
Una tienda publicó por error un gran descuento y dejó los iPads a solo 15 euros, lo que representaba una rebaja del 98%.

Vendieron por error iPads a 15 euros y le hicieron un insólito pedido a los clientes que los compraron

Por Redacción Mundo
Desde hacía tres años un hombre cometía la estafa de disfrazarse de su madre fallecida para cobrar su pensión. 

La gran estafa: se disfrazaba de su madre muerta para cobrar la jubilación

Por Redacción Mundo
Una influencer de Brasil se sometió a una cirugía estética clandestina que dejó una deformación en su rostro. 

Se operó de manera clandestina, le inyectaron aceite mineral en el rostro y ahora busca reconstruirlo

Por Redacción Mundo