Vendieron por error iPads a 15 euros y le hicieron un insólito pedido a los clientes que los compraron

La tienda italiana, dedicada a la venta de productos de electrónica, MediaMarkt, cometió un error y vendió a través de su página web iPads Air M3 de 13 pulgadas con un gran descuento, a tan solo 15 euros.

Estos dispositivos de Apple están valorados en 784 euros, lo que significó una oferta del 98%. Una gran cantidad de consumidores detectaron la promoción y aprovecharon el increíble precio. Aunque aún se desconoce el número total de personas que lograron finalizar la comprar, el error tuvo gran repercusión.

El pasado 19 de noviembre, según informó el diario italiano Corriere della Sera, la tienda de electrónica explicó mediante una carta a los clientes afectados que el precio publicado se debía a un error "técnicamente obvio".

MediaMarkt ofreció a los compradores dos opciones para resolver la situación. Por un lado, pagar 619 euros adicionales. Esto permitiría al cliente conserve incluso obtener un descuento en el precio total de 150 euros "por las molestias ocasionadas". El plazo establecido era de diez días.

La segunda opción, los clientes debían devolver el iPad. Desde la empresa se ocupaban de la gestión de recoger el producto a domicilio. Además reembolsar los 15 euros pagados inicialmente y otorgarían un cupón de 20 euros para futuras compras.

Debate legal sobre la devolución

Según el medio italiano, varios compradores, estarían asesorándose legalmente sobre su realmente están obligados de devolver el producto, ya que se considera un error de la compañía.

Expertos consultados aseguran que, según lo establecido en el Código Civil italiano, la venta puede anularse si hubo un error evidente en el precio, como en este caso. Sin embargo, las fuentes explicaron al periódico que los compradores podrían argumentar que actuaron de buena fe, dada la cercanía del evento Black Friday y la presencia de ofertas y descuentos en dichas fechas.