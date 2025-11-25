Jennifer Lopez en la "boda del año" en India: cobró una cifra millonaria y su vestuario desató polémica

La cantante y compositora estadounidense brilló en el evento que duró cuatro días y tuvo un costo aproximado de U$S 6,7 millones. Cantó sus mayores éxitos y revolucionó la boda.

Jennifer Lopez con uno de los looks que lució en la boda india

Jennifer Lopez ofreció un show privado en una de las bodas más costosas y virales del año en India, y su participación no solo llamó la atención por lo que cobró, sino también por el vestuario que lució durante su actuación. El evento reunió a empresarios, figuras públicas y miles de invitados, como Donald Trump Jr.

La celebración fue la boda entre el empresario tecnológico Vamsi Gadiraju (29), cofundador y CTO de Superorder, y Netra Mantena (27), hija de Rama Raju Mantena, presidente y CEO de Ingenus Pharmaceuticals.

La boda se realizó en Udaipur y, según Daily Mail, tuvo un costo aproximado de 6,7 millones de dólares, con cinco localidades distintas durante cuatro días.

Jennifer Lopez junto a la pareja del año en India. Jennifer Lopez junto a la pareja del año en India. Gentileza Cuánto cobró Jennifer López en la boda del año en India Page Six señaló que “la estrella del pop subió la temperatura con varios trajes brillantes y prácticamente inexistentes mientras bailaba y cantaba sus mayores éxitos”, reflejando la polémica que surgió en redes sociales sobre el vestuario elegido por Lopez, similar al que suele usar en sus shows habituales.

Además de interpretar cinco de sus canciones más populares, la cantante invitó a los novios al escenario para brindar con ellos. “Que estas familias estén unidas en este hermoso día y que Dios nos bendiga a todos”, expresó la famosa. Según Page Six, por su presentación habría recibido alrededor de U$S 2 millones.