Jennifer Lopez en la "boda del año" en India: cobró una cifra millonaria y su vestuario desató polémica

Jennifer Lopez ofreció un show privado en una de las bodas más costosas y virales del año en India, y su participación no solo llamó la atención por lo que cobró, sino también por el vestuario que lució durante su actuación. El evento reunió a empresarios, figuras públicas y miles de invitados, como Donald Trump Jr.
La celebración fue la boda entre el empresario tecnológico Vamsi Gadiraju (29), cofundador y CTO de Superorder, y Netra Mantena (27), hija de Rama Raju Mantena, presidente y CEO de Ingenus Pharmaceuticals.
La boda se realizó en Udaipur y, según Daily Mail, tuvo un costo aproximado de 6,7 millones de dólares, con cinco localidades distintas durante cuatro días.
Cuánto cobró Jennifer López en la boda del año en India
Page Six señaló que “la estrella del pop subió la temperatura con varios trajes brillantes y prácticamente inexistentes mientras bailaba y cantaba sus mayores éxitos”, reflejando la polémica que surgió en redes sociales sobre el vestuario elegido por Lopez, similar al que suele usar en sus shows habituales.
Además de interpretar cinco de sus canciones más populares, la cantante invitó a los novios al escenario para brindar con ellos. “Que estas familias estén unidas en este hermoso día y que Dios nos bendiga a todos”, expresó la famosa. Según Page Six, por su presentación habría recibido alrededor de U$S 2 millones.
La boda también mostró una ostentación de detalles, tal como lo amerita la plata gastada. En esto se incluyó arreglos florales masivos, iluminación especial, una calesita, un globo aerostático cubierto de rosas, esculturas de elefantes y una torta de varios pisos con forma de palacio.
Esta última fue realizada por el reconocido pastelero parisino Bastien Blanc-Tailleur, según informaron los medios de la India.