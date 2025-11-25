25 de noviembre de 2025 - 21:55

Se operó de manera clandestina, le inyectaron aceite mineral en el rostro y ahora busca reconstruirlo

La influencer brasileña, tras los terribles resultados, tuvo que someterse a una reconstrucción facial.

Una influencer de Brasil se sometió a una cirugía estética clandestina que dejó una deformación en su rostro. 

Foto:

Por Redacción Mundo

La influencer brasileña Juliana Oliviera de 32 años, conocida en redes como Juju do Pix se sometió a una cirugía estética clandestina en Rio Grande do Sul en 2017, la cual dejó en la joven terribles secuelas.

La mujer tenía como objetivo feminizar su rostro, pero en el procedimiento le inyectaron 21 jeringas de aceite mineral en lugar de rellenos a base de silicona, lo que ella esperaba. Esta práctica está estrictamente prohibida debido a su peligrosidad.

Como resultado, su cara se deformó por completo y se causaron daños irreversibles. Las graves secuelas, no solo físicas, sino mentales, lo que le dificultó enormemente encontrar un empleo.

Realizó la restructuración de su rostro gracias a sus seguidores

Juliana, hizo publico su caso a través de las redes sociales y mediante apariciones en programas de televisión, en los cuales solicitaba ayuda. De este modo, logró recaudar cerca de 3.700 dólares, aproximadamente 3.200 euros, para poder empezar con el costoso proceso de la reestructuración facial.

Embed

El 20 de junio se sometió a la primera cirugía en el Hospital Indianópolis de São Paulo. Aunque, esta intervención se realizó sin ningún costo por el cirujano Thiago Marra.

El especialista Thiago Marra confesó a The Sun que "fue una operación difícil", pero, tras cuatro horas, finalmente pudieron dar el primer paso para que la mujer comience una nueva vida: "Podré vaciar un poco más estas zonas, pero no podemos hacerlo todo de una vez porque, de lo contrario, sufriría necrosis".

Juliana Oliveira continúa en tratamiento, con el objetivo de conseguir que si rostro vuelva a tener una apariencia lo más parecida a su imagen original.

