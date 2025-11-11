La impresionante cirugía de una ex participante de Gran Hermano que sorprendió a sus seguidores: "Háganlo"

Flor Regidor, ex participante de Gran Hermano , se sometió la semana pasada a una cirugía de aumento de busto. Regidor compartió su satisfacción con el resultado y decidió mostrar su nueva figura al terminar los primeros días del postoperatorio. Explicó que la intervención no respondió a una inseguridad puntual sino a un deseo personal asociado al bienestar propio.

Con amplia actividad en las redes sociales , afirmó que continuaba conforme con su apariencia previa. Declaró que la operación respondió a una decisión independiente. Dijo que no eligió un tamaño excesivo y que estaba abierta a responder preguntas sobre los detalles de la cirugía.

“ Quiero dar un mensaje . No es que fue un trauma o me generó inseguridad en mi vida. Si ustedes pueden hacer algo para mejorar su autoestima y que estén contentos con uno mismo, háganlo. Mientras haya un buen profesional detrás, hagan lo que quieran ”. En el mismo registro, completó: “Amaba mi busto, pero ahora más. Les voy a mostrar, no me puse mucho. ¡ Pregúntenme cuánto me puse! Los amo ”.

Las reacciones mostraron posiciones enfrentadas. Algunos usuarios criticaron sus palabras y sugirieron que buscara asistencia psicológica . Otros recordaron intervenciones estéticas anteriores atribuidas a la mediática y relativizaron la novedad. La intensidad de la conversación volvió a colocarla en foco, con debates asociados al impacto emocional y social de los procedimientos corporales.

Su participación en el certamen

En paralelo, se reactivó un episodio que arrastra desde su participación en Gran Hermano 2023, cuando su imagen pública quedó vinculada a la falta de higiene personal. En la presentación previa al ingreso a la casa, ella misma sostuvo que no se bañaba con frecuencia. Luego, en el desarrollo del programa, reforzó la narrativa mediante actitudes que algunos espectadores interpretaron como confirmación.

Meses más tarde afirmó que ese comportamiento había sido deliberado y orientado a destacar dentro del juego. Aun así, persisten comentarios en redes sociales que cuestionan su aseo. La controversia se intensificó al circular versiones que la vinculaban con la devolución de un catsuit con mal olor, entregado originalmente a modo de canje. Regidor respondió con un descargo directo en Instagram, expresando su molestia. “Sé que cuando estaba en Gran Hermano me hice fama de que era sucia. Un día me llueven los comentarios de que tenía olor a p... y yo no había visto nada”.