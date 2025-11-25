Crecen las chances argentinas: Gamba y Grossi ya se anotaron para liderar Naciones Unidas

La Organización de las Naciones Unidas abrió este lunes el proceso para definir quién reemplazará al actual secretario general, António Guterres, cuando concluya su segundo mandato a fines de 2026 . Con el inicio formal de la convocatoria, Argentina quedó posicionada con dos postulaciones de peso: Rafael Grossi y Virginia Gamba .

El proceso comenzó oficialmente este lunes y se extenderá hasta 2026 . La comunicación oficial del presidente del Consejo de Seguridad instó a los Estados miembro a presentar candidatos para el máximo cargo diplomático global. En ese marco , Grossi y Gamba ya figuran entre los nombres en carrera .

Rafael Grossi , actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cuenta con el apoyo explícito del Gobierno argentino. El diplomático presentó su candidatura en Buenos Aires en abril, la ratificó en agosto en Washington y recientemente recibió el respaldo de Italia.

De avanzar en el proceso, debería dejar su cargo en Viena, dado que la convocatoria impide competir a quienes ejercen funciones dentro del sistema ONU.

Por su parte, la argentina Virginia Gamba anunció su intención de competir el viernes pasado a través de un medio de Malta. Hasta julio pasado ocupó el cargo más alto logrado por una argentina dentro de Naciones Unidas, como Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños en los Conflictos Armados.

Rafael Grossi, uno de los candidatos argentinos para la secretaría general de la ONU.

Actualmente se presenta como candidata independiente, mientras al menos tres países analizan promover formalmente su postulación. Gamba trabaja desde hace más de diez años con el Consejo de Seguridad en Nueva York y mantiene una amplia trayectoria dentro del organismo. En los próximos días, saldrá a la venta su libro de memorias “En la cuerda floja: Crónica de una lucha por la paz y el desarme” (Edhasa).

Virginia Gamba fue representante de la ONU para la infancia y los conflictos armados Virginia Gamba fue representante de la ONU para la infancia y los conflictos armados. Clarín

Una encuesta del sitio especializado PassBlue ubicó a Gamba en el quinto lugar de intención de voto entre sus lectores, mientras Grossi aparece octavo. La consulta es informal, pero resulta relevante por el contexto: según la tradición diplomática, esta selección debería favorecer a una mujer y, además, de América Latina.

Mientras tanto, según reportó Clarín, Grossi participará este jueves por Zoom desde Viena de un panel organizado por la UBA para presentar el Instituto de Estudios sobre Seguridad Estratégica en relación al Terrorismo y Crimen Organizado Internacional (ISETCO). Compartirá mesa con autoridades de la universidad y con el juez federal Ariel Lijo.

Grossi mantiene una agenda pública acotada debido a las tensiones con el gobierno de Irán, que lo ha amenazado por sus informes respecto del programa nuclear de ese país. El diplomático ha señalado que Teherán incumple compromisos internacionales y no brinda información completa sobre el desarrollo de su plan nuclear.

Los candidatos que enumera la encuesta del sitio PassBlue son los siguientes:

1. Michelle Bachelet (Chile) con el 29.1% de la intención de voto.

2. María Fernanda Espinosa (Ecuador) con el 13.7%.

3. Mia Mottley (Barbados) con el 8.9%.

4. Colombe Cahen (El Salvador) con el 7.8%.

5. Virginia Gamba (Argentina) con el 6.9%.

6. Tanja Fajon (Eslovenia) con el 6.5%.

7. Rebeca Grynspan (Costa Rica) con el 5.6%.

8. Rafael Grossi (Argentina) con el 4.7%.

9. Amina Mohammed (Nigeria) con el 4%.

10. María Angela Holguín (Colombia) con el 3.5%.