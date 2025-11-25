25 de noviembre de 2025 - 22:15

La gran estafa: se disfrazaba de su madre muerta para cobrar la jubilación

Un hombre en Italia mantenía el cadáver momificado de su madre mientras se vestía con su ropa, usaba peluca y maquillaje para cobrar la pensión.

En italia un hombre de 57 años ideó una terrible pero creativa estrategia para cometer unaestafa y poder cobrar la jubilación de su madre fallecida. Él se disfrazaba de la mujer, utilizando peluca, maquillaje, uñas pintadas, collar de perlas y ropa femenina, con el objetivo de hacerse pasar por la mujer y seguir teniendo su pensión. Sin embargo, el cuerpo de su madre estaba momificado en su hogar desde hace tres años.

El hombre, un enfermero de Borgo Virgilio, provincia de Mantua, fue detenido el pasado 11 de noviembre, a pesar de que el caso recién trasciende a la prensa nacional.

El hombre fue descubierto y detenido

La detención se produjo en dicha fecha, luego de que el enfermero se presentó en el ayuntamiento haciéndose pasar por su madre, Graziella Dall’Oglio, para renovar su carné de identidad. La situación llamó la atención de los trabajadores municipales, quienes notaron gestos, movimientos y rasgos incompatibles con los de una mujer mayor. Ante las dudas, llamaron a la policía local.

Los agentes confirmaron de inmediato que la persona no era la titular del documento, sino su hijo. Tras el descubrimiento, los oficiales se trasladaron a la vivienda del hombre, donde hallaron el cadáver de la madre, en avanzado estado de momificación.

La sospecha de las autoridades se basa en que el hombre mantuvo el cuerpo escondido durante tres años para continuar recibiendo la pensión de la mujer, una maniobra que intentó sostener renovando la documentación haciéndose pasar por ella.

descubrieron-que-se-disfrazaba-de-su-madre-muerta-para-cobrar-la-jubilacion-la-insolita-foto-7NCUGQPYAREK7M4S2ND6QSY4SU

El diario Corriere della Sera publicó incluso la fotografía tipo carné que el hombre se tomó disfrazado de su madre, imagen que ahora es una de las pruebas centrales de la investigación.

Tras el episodio, el hombre fue denunciado por cuatro cargos graves: ocultación de cadáver, sustitución de identidad, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental.

