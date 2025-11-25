No compres ahora en el Black Friday: el cambio que habrá en enero con celulares más baratos

Si bien muchos argentinos piensan en aprovechar las ofertas del Black Friday, es mejor aguardar a una rebaja anunciada para el 15 de enero de 2026.

No compres ahora en el Black Friday: el cambio que se viene el 15 de enero con celulares más baratos

Llega este 28 de noviembre el Black Friday, el evento con importantes descuentos y ofertas para liquidar electrónica, pero lo recomendable este año es esperar si no hay urgencia. ¿Por qué? A partir del 15 de enero de 2026, la carga impositiva sobre los celulares bajará de manera drástica en Argentina y será más accesible comprarlos.

Según el anuncio del gobierno de Javier Milei materializado en los decretos 333 y 334/2025, los aranceles a la importación de smartphones, que se ubicaban en el 16%, pasaron en mayo pasado durante una primera etapa al 8% y caerán a 0% desde el 15 de enero próximo.

A eso se suma otra decisión clave: la reducción de impuestos internos del 19% al 9,5% para celulares, televisores y aires acondicionados importados. En paralelo, el tributo quedará en 0% para los equipos producidos en Tierra del Fuego, que hoy pagan 9,5%. La medida busca alinear esos tributos con el Arancel Externo Común del Mercosur y, en teoría, habilitar precios más competitivos.

El Gobierno quitará aranceles a los celulares importados No compres ahora en el Black Friday: el cambio del 15 de enero con celulares más baratos Imagen ilustrativa / Gentileza Clarín El cambio es fuerte si se mira la carga impositiva total.

Antes de la reforma del Gobierno, un celular importado enfrentaba hasta 35 puntos de impuestos entre aranceles (16%) e internos (19%). Con el esquema que regirá desde enero, la carga baja a 9,5%, lo que supone un recorte de 25,5 puntos porcentuales sobre el costo final del producto.