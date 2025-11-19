El celular tiene un 'modo oculto' que ahorra batería real: así se activa en 10 segundos

El gran secreto de tecnología que muchos usuarios desconocen es que los teléfonos actuales incluyen un modo oculto de ahorro de batería , diseñado para extender la autonomía real sin aplicaciones externas. Aunque no aparece en los accesos rápidos, se activa en segundos y ofrece un cambio inmediato en el rendimiento.

Cobrar en dólares sin salir de casa: claves para conseguir un trabajo remoto internacional

Este ajuste optimiza el consumo energético limitando procesos secundarios, reduciendo sincronizaciones automáticas y administrando mejor las apps en segundo plano. Técnicos especializados aseguran que esto genera un ahorro contundente y estable , ideal para quienes pasan muchas horas fuera de casa y necesitan que el celular rinda más.

Lo interesante es que este modo permite mantener lo esencial: llamadas, mensajes y notificaciones importantes , sin que el usuario pierda funciones básicas. La diferencia se nota sobre todo cuando el equipo está en reposo, ya que el sistema reduce la actividad interna y evita el gasto innecesario.

Truco de tecnología para celulares que mejora la batería con un ajuste oculto eficaz.

En la mayoría de los dispositivos Android, el truco está en ingresar al apartado “Optimización avanzada” dentro de Ajustes . Allí aparece la opción “Modo ultra” o “Ahorro máximo” , una configuración que limita el brillo, regula el procesador y reduce conexiones secundarias. Activarlo lleva 10 segundos : Ajustes → Batería → Optimización del sistema → Modo ultra.

Este modo también baja la actividad del procesador cuando la pantalla está apagada, lo que ayuda a mantener el celular frío y estable , prolongando la vida útil del equipo.

Cómo activarlo en iPhone (iOS)

En los dispositivos Apple, el equivalente está en “Modo de bajo consumo”, pero existe un ajuste menos conocido dentro de Atajos, donde se puede activar un perfil automático de ahorro extremo. Este truco permite que el iPhone reduzca procesos internos, limite animaciones y priorice funciones esenciales.

Para hacerlo en segundos: Ajustes → Batería → Modo de bajo consumo. Y para mejorar aún más el rendimiento, se puede crear un Atajo que active configuraciones adicionales cuando el porcentaje baja de cierto nivel.

Usuarios de ambos sistemas coinciden en que este modo puede duplicar la duración de la batería en comparación con el uso habitual. Es rápido, seguro y funciona sin instalar nada.