Caída masiva de páginas web: qué pasa con internet y por qué no funciona Cloudflare

No es tu proveedor de internet. ChatGPT, X, Spotify y más servicios digitales experimentaron problemas de acceso debido a un fallo en la plataforma de entrega de contenidos (CDN) más utilizada del mundo.

La mañana de este martes se convirtió en un dolor de cabeza para millones de usuarios en la red, ya que numerosas páginas web y servicios digitales están experimentando problemas de acceso debido a un importante fallo en Cloudflare, la plataforma de entrega de contenidos (CDN) más utilizada del mundo.

La inestabilidad es intermitente: las páginas funcionan por momentos, pero caen rápidamente, generando frustración.

Si padecés dificultades para navegar o acceder a tus aplicaciones, el problema no es tu conexión a internet ni tu proveedor. La falla afecta directamente a la plataforma de Cloudflare, de la que dependen miles de sitios web. En muchos casos, al intentar ingresar, aparece el temido error 500.

Caída masiva de sitios web por fallo en Cloudflare Caída masiva de sitios web por fallo en Cloudflare Aunque el problema se reportó inicialmente como un error localizado, la inestabilidad se expandió rápidamente a distintas soluciones de la red de entrega de contenido, lo que tiene consecuencias a escala global en la práctica.

Entre los gigantes afectados se encuentran compañías de la talla de OpenAI (creadora de ChatGPT), la red social X, plataformas de streaming como Spotify, aplicaciones de citas y hasta populares videojuegos como "League of Legends". El sitio Downdetector, que monitorea fallas, también reporta problemas, confirmando la magnitud de la crisis.

Cloudflare Cloudflare Según el portal de estado de la propia Cloudflare, la empresa está "experimentando problemas" y advierte que "los consumidores se pueden encontrar con errores" a medida que la falla se extiende a diferentes servicios críticos de la compañía. L Por ahora, se desconocen las causas exactas que provocaron este colapso en el CDN más popular del mundo, pero la interrupción subraya la enorme dependencia que tiene gran parte de internet de una sola infraestructura.