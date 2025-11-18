18 de noviembre de 2025 - 09:51

Caída masiva de páginas web: qué pasa con internet y por qué no funciona Cloudflare

No es tu proveedor de internet. ChatGPT, X, Spotify y más servicios digitales experimentaron problemas de acceso debido a un fallo en la plataforma de entrega de contenidos (CDN) más utilizada del mundo.

Caída masiva de sitios web por fallo en Cloudflare

Caída masiva de sitios web por fallo en Cloudflare

Foto:

IA
Caída masiva de sitios web por fallo en Cloudflare

Caída masiva de sitios web por fallo en Cloudflare

Foto:

Cloudflare

Cloudflare

Foto:

Por Redacción

La mañana de este martes se convirtió en un dolor de cabeza para millones de usuarios en la red, ya que numerosas páginas web y servicios digitales están experimentando problemas de acceso debido a un importante fallo en Cloudflare, la plataforma de entrega de contenidos (CDN) más utilizada del mundo.

Leé además

El iPhone Pocket fue diseñado por el estudio japonés Issey Miyake y presentado como un “bolsillo adicional” para el smartphone de Apple.

Apple Pocket: el porta iPhone de lujo diseñado por Issey Miyake que genera polémica y divide opiniones

Por Redacción
Pendrives | memorias USB

Adiós a las memorias USB: la nueva forma de guardar información que reemplaza a los pendrives

Por Redacción

La inestabilidad es intermitente: las páginas funcionan por momentos, pero caen rápidamente, generando frustración.

Si padecés dificultades para navegar o acceder a tus aplicaciones, el problema no es tu conexión a internet ni tu proveedor. La falla afecta directamente a la plataforma de Cloudflare, de la que dependen miles de sitios web. En muchos casos, al intentar ingresar, aparece el temido error 500.

Caída masiva de sitios web por fallo en Cloudflare
Caída masiva de sitios web por fallo en Cloudflare

Caída masiva de sitios web por fallo en Cloudflare

Aunque el problema se reportó inicialmente como un error localizado, la inestabilidad se expandió rápidamente a distintas soluciones de la red de entrega de contenido, lo que tiene consecuencias a escala global en la práctica.

Entre los gigantes afectados se encuentran compañías de la talla de OpenAI (creadora de ChatGPT), la red social X, plataformas de streaming como Spotify, aplicaciones de citas y hasta populares videojuegos como "League of Legends". El sitio Downdetector, que monitorea fallas, también reporta problemas, confirmando la magnitud de la crisis.

Cloudflare
Cloudflare

Cloudflare

Según el portal de estado de la propia Cloudflare, la empresa está "experimentando problemas" y advierte que "los consumidores se pueden encontrar con errores" a medida que la falla se extiende a diferentes servicios críticos de la compañía. L

Por ahora, se desconocen las causas exactas que provocaron este colapso en el CDN más popular del mundo, pero la interrupción subraya la enorme dependencia que tiene gran parte de internet de una sola infraestructura.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una vecina de La Plata se llevó una sorpresa al comprar una mystery box.

Una argentina compró una "mistery box" y se llevó una sorpresa: "Fui ilusa"

Por Redacción Sociedad
Llorar en redes sociales: los riesgos de la vulnerabilidad como espectáculo emocional

Llanto en redes sociales: los riesgos de la vulnerabilidad como espectáculo emocional

Por Claudio Barros
El reloj Casio CA-500WEBF-1A revive la estética retro de los 80 con detalles inspirados en el DeLorean y la tecnología de Volver al Futuro.

Casio rinde homenaje al DeLorean y a 1985 con un reloj edición especial de "Volver al Futuro"

Por Redacción
Existen varios métodos dentro de WhatsApp para leer mensajes sin activar el doble check azul, sin necesidad de aplicaciones externas.

Cómo leer mensajes de WhatsApp que nadie se entere: el truco que muy pocos conocen

Por Redacción