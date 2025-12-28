Memorias RAM en crisis: escasez, alta demanda y precios más altos en 2026 por culpa de la IA

La escasez y la explosión de precios de la memoria RAM , componente clave en celulares, computadoras y consolas de videojuegos, han marcado un punto de inflexión para la industria tecnológica.

Lo que hasta hace unos años era un mercado estable, con caídas de precio casi automáticas año a año, hoy enfrenta un desequilibrio profundo entre oferta y demanda que puede extenderse más allá de 2026.

La raíz del problema en el fondo es simple de entender, pero compleja en sus consecuencias: los gigantes de la inteligencia artificial y los centros de datos consumen cantidades descomunales de memoria , especialmente de alto ancho de banda (HBM) y de memoria DRAM tradicional.

¿No alcanza con hacer más memorias ? El dilema de los grandes fabricantes es que construir solo un chip de HBM consume tres veces más capacidad de fábrica que uno de DRAM estándar y no dan abasto para hacer todo.

Esta voracidad ha desviado la capacidad productiva de la memoria que usan los dispositivos de consumo -como smartphones o notebooks- hacia usos empresariales y en la nube por una razón sencilla: empresas como Nvidia, OpenAI, Google, Microsoft o Amazon les dejan muchas más ganancias.

Precios récord

El impacto en el bolsillo del consumidor ya se ha empezado a sentir: los módulos DDR5 se han disparado a niveles que no se veían en años, y los fabricantes de computadoras ya están trasladando esos costos a productos finales, desde notebooks hasta PC de escritorio.

Los reportes indican que kits de memoria que hace apenas unas semanas costaban 240 dólares, hoy se venden por 498 dólares, casi lo mismo que cuesta una consola de videojuegos. En algunos segmentos específicos se han reportado aumentos drásticos de hasta el 500% en el costo del hardware.

Esto ha llevado a fabricantes de PC preensambladas, como CyberPowerPC, a anunciar incrementos inminentes en sus precios finales.

Otras empresas, como Framework, se han visto obligadas a subir hasta 50% sus módulos DDR5 para portátiles.

Los fabricantes también tuvieron que adaptarse. Algunos distribuidores en Taiwán han comenzado a racionar el stock y venden módulos de RAM únicamente si se compran en combo con una placa madre.

Pagar más para tener menos

El fuerte impacto de esta crisis no solo lo pagamos los consumidores, sino también la propia industria.

Varios expertos anticipan un 2026 con lanzamientos de productos que no darán el salto de calidad al que estamos acostumbrados.

“En 2026, los smartphones de gama de entrada y media pueden volver a configuraciones con 4 GB de RAM para mantener precios competitivos, ante la escasez y el encarecimiento de la memoria”, afirmó el analista de mercado Francisco Jeronimo, vicepresidente de la consultora IDC en declaraciones al medio CNET.

Así, el análisis de IDC señala que el precio promedio de las PC podría subir hasta un 8 % en 2026 debido a la escasez de memoria.

La banca de inversión Goldman Sachs también aportó una estimación donde señala que los precios de la DRAM podrían escalar hasta un 80 % interanual, una señal clara de presión sobre costos que termina repercutiendo en dispositivos de consumo.

Cameron Crandall, gerente de negocios SSD del centro de datos de Kingston, una de las empresas líder en la fabricación de productos de memoria y almacenamiento, tampoco fue optimista sobre el futuro: “Los precios de la RAM y los SSD seguirán subiendo en 2026, y recomendamos a los consumidores que actualicen ahora si pueden, porque no se espera una caída de precios en el corto plazo”.

¿Cuándo llegará el alivio?

Las noticias no son alentadoras a corto plazo. Para Micron, uno de los tres grandes fabricantes globales de DRAM, la escasez no es transitoria. “Las limitaciones de suministro probablemente persistan más allá de 2026”, dijo el CEO Sanjay Mehrotra en su reciente reporte financiero donde señaló la fuerte demanda impulsada por proyectos de IA y construcción de centros de datos.

La organización World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) prevé que el mercado de memorias lidere el crecimiento del sector de semiconductores en 2026 con un aumento del 16.2%, lo que refleja una demanda que seguirá superando a la oferta.

Expertos y analistas sugieren que la crisis podría extenderse durante gran parte de 2026 e incluso llegar hasta 2027 o 2028. La razón de esta demora reside en la rigidez de la cadena de suministro: construir nuevas plantas de fabricación de chips lleva entre tres y cinco años

Aunque empresas como SK Hynix han anunciado inversiones masivas para nuevas fábricas, estas no estarán operativas para aliviar el mercado hasta finales de la década.

Para el consumidor final, la recomendación de los analistas es la cautela. Armar una PC o actualizar un smartphone en 2026 será sensiblemente más caro que en años anteriores.

Hoy las fábricas ya no producen pensando en las personas, sino en las máquinas de IA. La era de la "RAM barata" parece haber llegado a su fin, y mientras la burbuja de la inteligencia artificial siga creciendo, la memoria seguirá siendo el "oro líquido" de la era digital.

Claves para entender la crisis de la memoria

RAM: Memoria de trabajo del celular, computadora o consola. Permite que las aplicaciones funcionen y que el equipo sea rápido. Sin suficiente RAM, el rendimiento se pone lento.

Memoria de trabajo del celular, computadora o consola. Permite que las aplicaciones funcionen y que el equipo sea rápido. Sin suficiente RAM, el rendimiento se pone lento. DRAM: tipo de RAM más usada en electrónica de consumo. Está presente en smartphones, computadoras y consolas.

tipo de RAM más usada en electrónica de consumo. Está presente en smartphones, computadoras y consolas. DDR5: la generación más nueva de memoria para computadoras. Es más rápida y eficiente, pero hoy es más cara y escasa que la DDR4.

la generación más nueva de memoria para computadoras. Es más rápida y eficiente, pero hoy es más cara y escasa que la DDR4. HBM: memoria de altísimo rendimiento utilizada en servidores y chips de inteligencia artificial. Consume gran parte de la producción mundial y desplaza a la memoria para consumo masivo.

memoria de altísimo rendimiento utilizada en servidores y chips de inteligencia artificial. Consume gran parte de la producción mundial y desplaza a la memoria para consumo masivo. Centros de datos: instalaciones con miles de servidores que sostienen la nube, el streaming y la IA. Hoy son los mayores compradores de memoria del mundo.

instalaciones con miles de servidores que sostienen la nube, el streaming y la IA. Hoy son los mayores compradores de memoria del mundo. LPDDR5 / LPDDR5X: memoria de bajo consumo usada en celulares. Es clave para el rendimiento y las funciones de inteligencia artificial en los teléfonos.

memoria de bajo consumo usada en celulares. Es clave para el rendimiento y las funciones de inteligencia artificial en los teléfonos. IA (inteligencia artificial): tecnologías que requieren enormes cantidades de memoria para entrenar modelos y procesar datos. Su crecimiento explica buena parte de la crisis actual.

OPINIÓN

Camine señora, camine

La industria tecnológica nos acostumbró por años a una regla no escrita: cada nuevo dispositivo era un poco mejor o al menos más potente por el mismo precio: más cámara, más pantalla y, sobre todo, más memoria. Esa lógica ha llegado a su fin.

La crisis global de la RAM deja al descubierto algo que muchas veces se pierde de vista: la tecnología de consumo ya no es la prioridad del negocio tecnológico.

Los celulares, las notebooks o las consolas compiten ahora con centros de datos, inteligencia artificial y servicios en la nube que pagan más y compran en volumen. Y cuando eso pasa, el usuario final queda relegado.

Para el consumidor argentino esto se traduce en una doble presión. Por un lado, dispositivos más caros en un contexto económico ya complejo (a pesar de que veremos una rebaja de precios en enero por reducción de aranceles). Por otro, una posible “involución silenciosa”, ya que habrá celulares que vuelven a ofrecer menos RAM en gamas baja y media, justo cuando las aplicaciones y los sistemas operativos exigen cada vez más recursos.

Entender este cambio ayuda a tomar mejores decisiones de compra. Porque, por primera vez en mucho tiempo, tener más tecnología no necesariamente será más fácil ni más barato.

Con esta problemática arrancaremos el 2026 y quedaremos inmersos dentro de una paradoja brutal: la tecnología avanza, pero el acceso retrocede.