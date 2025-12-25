Casi 200 emojis llegan a WhatsApp: conocé el significado de las nuevas caras, símbolos y criaturas

Así lo confirmó el Consorcio Unicode, la ong que supervisa los nuevos lanzamientos. En 2026 la lista de emojis aumentará a 3.953. La "cara distorsionada" es uno de los ingresos más llamativos.

Se expande el universo emoji: nuevas caras, símbolos y criaturas se suman a la lista.

La forma en la que nos comunicamos por celular varía dependiendo del usuario. Por un lado, los que mandan solo audios; por el otro, los que simplemente se limitan al texto; y también existen los fanáticos de los emojis. Para este último grupo, se confirmó que se sumarán 163 nuevos emoticones al teclado.

Así lo confirmó el Consorcio Unicode, la organización sin fines de lucro que supervisa los estándares globales y los nuevos lanzamientos de los emojis. Los emoticonos comenzaron a popularizarse en 2011 con Apple y al año siguiente en Android, y desde entonces se renuevan periódicamente.

En esta oportunidad, el organismo dio luz verde a una ampliación que, si bien parece grande, incluye solo siete emojis completamente nuevos. El resto de las incorporaciones corresponden a cambios de estos símbolos base y de otros ya existentes, como cambios de género, tonos de piel, entre otros.

Conocé los nuevos emojis y sus significados Cara distorsionada: pensada para mostrar confusión, incomodidad o una sensación rara.

pensada para mostrar confusión, incomodidad o una sensación rara. Nube peleadora: asociada a expresar discusiones, tensión o mal ambiente.

asociada a expresar discusiones, tensión o mal ambiente. Criatura peluda: inspirada en Pie Grande, es para hablar de criaturas misteriosas o imaginarias.

inspirada en Pie Grande, es para hablar de criaturas misteriosas o imaginarias. Orca: el animal marino se suma a la lista de emojis de animales.

el animal marino se suma a la lista de emojis de animales. Deslizamiento de tierra: útil para hablar de desastres naturales o situaciones que se descontrolan.

útil para hablar de desastres naturales o situaciones que se descontrolan. Trombón: un instrumento musical que amplía los emojis relacionados con la música.

un instrumento musical que amplía los emojis relacionados con la música. Cofre del tesoro: simboliza riquezas, secretos o recompensas. Uno por uno, los nuevos emojis que se suman a la lista. Uno por uno, los nuevos emojis que se suman a la lista. Emojipedia Unicode Desde Unicode explicaron que cada uno contará con múltiples variantes, lo que hará que el número total de emojis siga creciendo. De hecho, se estima que para finales de 2025 habrá cerca de 3.953 emojis disponibles.

Quienes quieran probarlos antes de su lanzamiento oficial deberán instalar la versión beta de Android 16 QPR3, aunque existe una limitación: si el receptor del mensaje no tiene esa versión, los nuevos emojis no se visualizarán correctamente. Es decir, esperá al lanzamiento para evitar fallas.