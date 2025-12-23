El video del momento en que murió Vince Zampella, el cocreador de "Call of Duty"

"Perreó hasta el suelo": se subió a bailar a un aro de básquet y se hizo viral por las razones equivocadas

Así fue la brutal golpiza que recibió Justin Bieber frente a pareja Hailey Bieber y que se viralizó

Zampella tuvo un accidente automovilístico que terminó con su vida en la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles. En redes circula un video que muestra el momento del accidente en el que perdió el control de su Ferrari y chocó, con el vehículo envuelto en llamas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12.45. cuando el vehículo que conducía el hombre de 55 años se salió de la calzada e impactó contra una barrera de hormigón, provocando un incendio.

Las autoridades confirmaron que Zampella fue declarado muerto en el lugar , mientras que un acompañante que viajaba con él también falleció posteriormente en un hospital.

Zampella fue una figura clave en la historia moderna de los videojuegos, reconocido por su trabajo en algunas de las franquicias más exitosas del entretenimiento interactivo.

Comenzó su carrera como cofundador de Infinity Ward, el estudio detrás de Call of Duty, franquicia que redefinió el género de disparos en primera persona y vendió cientos de millones de copias en todo el mundo.

Tras su salida de Infinity Ward, Zampella fundó Respawn Entertainment junto a Jason West en 2010, estudio responsable de títulos influyentes como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order. Bajo su liderazgo, Respawn se consolidó como uno de los estudios más innovadores de la industria, lo que llevó a su adquisición por parte de Electronic Arts en 2017.

Más recientemente, Zampella también lideró proyectos relacionados con la franquicia Battlefield, dentro de EA, reforzando su reputación como un visionario del desarrollo de videojuegos.

Los adios al creador de Call of Duty. Adiós a uno de los creadores de Call of Duty. gentileza

La noticia de su fallecimiento generó una ola de mensajes de condolencias con referencias a sus creaciones de parte de colegas, personalidades del gaming y fanáticos alrededor del mundo, quienes destacaron su influencia decisiva en la cultura gamer global y en la evolución de múltiples sagas de éxito.