El video del momento en que murió Vince Zampella, el cocreador de "Call of Duty"

Zampella tuvo un accidente automovilístico que terminó con su vida en la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles. En redes circula un video que muestra el momento del accidente en el que perdió el control de su Ferrari y chocó, con el vehículo envuelto en llamas.
Tras su salida de Infinity Ward, Zampella fundó Respawn Entertainment junto a Jason West en 2010, estudio responsable de títulos influyentes como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order. Bajo su liderazgo, Respawn se consolidó como uno de los estudios más innovadores de la industria, lo que llevó a su adquisición por parte de Electronic Arts en 2017.
Más recientemente, Zampella también lideró proyectos relacionados con la franquicia Battlefield, dentro de EA, reforzando su reputación como un visionario del desarrollo de videojuegos.
La noticia de su fallecimiento generó una ola de mensajes de condolencias con referencias a sus creaciones de parte de colegas, personalidades del gaming y fanáticos alrededor del mundo, quienes destacaron su influencia decisiva en la cultura gamer global y en la evolución de múltiples sagas de éxito.