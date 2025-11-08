Call of Duty: Black Ops 7 llega a Xbox Game Pass junto a una ola de estrenos para noviembre

Xbox Game Pass inicia noviembre con fuerza y una lista de juegos que consolidan su posición como uno de los servicios más atractivos para los jugadores. El plato principal del mes será Call of Duty : Black Ops 7, el nuevo lanzamiento de Activision, que llegará directamente a Xbox Game Pass y PC Game Pass el 14 de noviembre .

El título, disponible sin costo adicional para quienes tengan una suscripción Ultimate , incluirá una campaña cinematográfica con modo cooperativo, un robusto multijugador y el clásico modo Zombies, emblema de la saga.

El mes no se limita al esperado estreno de Call of Duty. Microsoft confirmó otros lanzamientos que apuntan a diferentes estilos de juego. Dead Static Drive (5 de noviembre) propone una experiencia de supervivencia con tintes de terror psicológico, inspirada en la obra de H. P. Lovecraft, mientras que Egging On (6 de noviembre) ofrece un desafío de plataformas protagonizado por un frágil huevo que debe sortear peligros en entornos llenos de trampas.

A estos se suman Pigeon Simulator (11 de noviembre) , un delirante simulador donde el jugador encarna a una paloma que causa caos en la ciudad, y Winter Burrow (12 de noviembre) , una aventura de supervivencia ambientada en un bosque invernal.

Completan la lista Whiskerwood (6 de noviembre) , una propuesta para PC centrada en la construcción y gestión de aldeas habitadas por animales.

Estrenos del plan Premium

Los suscriptores del nivel Premium también recibirán novedades destacadas. Entre ellas se encuentran Sniper Elite: Resistance (5 de noviembre), nueva entrega del popular shooter táctico; Voidtrain (7 de noviembre), una experiencia de exploración en trenes flotantes entre dimensiones; y Great God Grove (11 de noviembre), un RPG cargado de mitología y combates estratégicos.

Además, Lara Croft and the Temple of Osiris (11 de noviembre) y Relic Hunters Legend (12 de noviembre) se suman al catálogo como parte del impulso que Xbox da a los títulos de acción y aventura cooperativa.

De esta manera, Microsoft apuesta a mantener el ritmo de lanzamientos simultáneos, una estrategia que le ha permitido consolidar la propuesta de valor de Game Pass frente a la competencia, con estrenos exclusivos que llegan al servicio desde su primer día de lanzamiento.

Juegos que abandonan el servicio

No todo son incorporaciones. Xbox también confirmó los títulos que dejarán Game Pass a mediados de mes. Entre ellos destaca S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, el aclamado shooter de supervivencia del estudio ucraniano GSC Game World. Junto a él se despedirán Football Manager 2024 (en sus versiones de consola y PC), Spirittea, Frostpunk y Blacksmith Master. Todos permanecerán disponibles hasta el 15 de noviembre.

Con estas adiciones y salidas, noviembre promete ser un mes clave para los suscriptores de Xbox Game Pass, que podrán disfrutar tanto de grandes producciones como Call of Duty: Black Ops 7 como de propuestas independientes innovadoras. Una vez más, Microsoft refuerza su mensaje: la experiencia de juego más completa sigue estando en Game Pass.