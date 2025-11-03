Google exigirá verificación de edad para descargar apps en Play Store

Google Play Store comenzará a solicitar comprobación de edad para descargar determinadas aplicaciones, tanto en celulares como en computadoras.

La tienda Google Play Store ayudará a que los usuarios tengan un mejor conocimiento de las apps que quieren descargar.

Google Play Store implementará un sistema obligatorio para verificar la edad de los usuarios antes de permitir la descarga de ciertas aplicaciones, tanto en dispositivos móviles como en computadoras, con el objetivo de cumplir nuevas normativas y proteger a los menores del acceso a contenidos no aptos.

La medida, ya activa en Estados Unidos, requerirá que los usuarios verifiquen su edad antes de acceder a apps restringidas. El proceso responde al endurecimiento de las regulaciones en estados como Texas, Utah y Luisiana, donde las tiendas digitales deberán comprobar la edad del usuario y garantizar controles parentales más estrictos.

La verificación de edad en Google Play surge ante la entrada en vigor de normas como la ley SB 2420 de Texas, prevista para enero de 2026. Estas disposiciones exigen que las plataformas soliciten autorización de los padres y compartan con los desarrolladores información precisa sobre la edad de sus usuarios, con el fin de restringir el acceso a contenido inapropiado.

Google Play Store La tienda de aplicaciones de Google quiere que los usuarios no olviden que han instalado apps. Gentileza Los métodos de verificación de Google Play Store Para cumplir con estos requisitos, Google diseñó un sistema que ofrece cuatro métodos de verificación: documento oficial (como pasaporte o DNI), selfie facial mediante reconocimiento automatizado, tarjeta bancaria con cargo reembolsable o validación por correo electrónico a través de empresas externas. Esta última alternativa se presenta como la más rápida y menos invasiva.

Inicialmente, el sistema se aplicará a los nuevos usuarios de Texas, Utah y Luisiana, aunque la compañía prevé extenderlo gradualmente a otras regiones, impulsada también por debates regulatorios en Europa. Los usuarios deberán completar el proceso antes de descargar aplicaciones para mayores de 18 años, mientras que los desarrolladores tendrán que adaptar sus políticas internas para evitar sanciones.