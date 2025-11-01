1 de noviembre de 2025 - 21:23

YouTube aplicará IA para mejorar tus viejos videos: los convertirá en versiones 4K sin que hagas nada

YouTube anunció una actualización que transformará automáticamente los videos antiguos o de baja resolución en versiones mejoradas con inteligencia artificial.

YouTube implementará nuevas mejoras con inteligencia artificial

YouTube implementará nuevas mejoras con inteligencia artificial

Foto:

Gentileza
Por Redacción

Leé además

La plataforma usa modelos de aprendizaje para entender idiomas que no conoce y relaciona con otros.

Google Translate se transforma: nuevas funciones con inteligencia artificial y recursos para aprender idiomas

Por Redacción
De dormir en la calle y perderse en las drogas a ser un exitoso emprendedor avalado por Meta y Google

De dormir en la calle y "perderse" en las drogas a ser un exitoso emprendedor que trabaja con Meta y Google

Por Ignacio de la Rosa

YouTube iniciará la implementación de esta herramienta de forma progresiva, enfocándose en videos con resoluciones entre 240p y 720p. Gracias a modelos de aprendizaje automático desarrollados por Google, los contenidos se convertirán automáticamente en versiones Full HD, y en una segunda etapa, alcanzarán calidad 4K. Además, la inteligencia artificial ajustará parámetros de color, brillo y audio, equilibrando volúmenes y reduciendo ruidos de fondo para ofrecer una experiencia más clara y envolvente.

Youtube
YouTube tiene mejoras con IA en sus videos antiguos

YouTube tiene mejoras con IA en sus videos antiguos

YouTube integra herramientas de inteligencia artificial

A diferencia de los métodos tradicionales de escalado, que solo interpolan píxeles, esta tecnología utiliza redes neuronales capaces de reconstruir detalles y eliminar artefactos de compresión. El proceso se realizará desde los servidores de YouTube, lo que permitirá disfrutar las mejoras sin depender del hardware del dispositivo. Los usuarios podrán elegir entre ver la versión original o la “mejorada con IA” desde el menú de calidad.

Aunque algunos especialistas señalan que los resultados pueden variar según la resolución original del material, la plataforma asegura que los creadores conservarán el control total de su contenido. Esta innovación busca modernizar el vasto archivo de videos subidos durante los primeros años de YouTube, ofreciendo una experiencia más nítida y uniforme para los espectadores actuales.

Con esta actualización, YouTube apuesta por la inteligencia artificial no solo como herramienta creativa, sino también como aliada para revitalizar millones de videos que forman parte de su historia digital.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

martin fierro de streaming: los nominados para la primera edicion de los premios

Martín Fierro de Streaming: los nominados para la primera edición de los premios

Por Rocío Sileci
La incompatibilidad alcanzará a equipos que no puedan actualizarse a versiones recientes de Android o iOS.

Netflix dejará de funcionar en varios celulares desde noviembre: qué cambia y a quiénes afecta

Por Redacción
Neo, el nuevo robot humanoide que realiza tareas del hogar

El lanzamiento de un robot humanoide que hace tareas domésticas desató una ola de memes

Por Redacción
ultimos dias para postularse a los premios polo tic mendoza

Últimos días para postularse a los Premios Polo TIC Mendoza

Por María Jesús Abril