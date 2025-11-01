YouTube aplicará IA para mejorar tus viejos videos: los convertirá en versiones 4K sin que hagas nada

YouTube anunció una actualización que transformará automáticamente los videos antiguos o de baja resolución en versiones mejoradas con inteligencia artificial.

La plataforma de Google comenzará a escalar contenidos antiguos a mayor calidad, permitiendo que los videos de Youtube por debajo de 1080p se vean con más nitidez, brillo y detalle incluso en pantallas 4K. La mejora también incluirá sonido optimizado y se aplicará sin intervención de los creadores ni de los usuarios.

YouTube iniciará la implementación de esta herramienta de forma progresiva, enfocándose en videos con resoluciones entre 240p y 720p. Gracias a modelos de aprendizaje automático desarrollados por Google, los contenidos se convertirán automáticamente en versiones Full HD, y en una segunda etapa, alcanzarán calidad 4K. Además, la inteligencia artificial ajustará parámetros de color, brillo y audio, equilibrando volúmenes y reduciendo ruidos de fondo para ofrecer una experiencia más clara y envolvente.

Youtube YouTube tiene mejoras con IA en sus videos antiguos Gentileza YouTube integra herramientas de inteligencia artificial A diferencia de los métodos tradicionales de escalado, que solo interpolan píxeles, esta tecnología utiliza redes neuronales capaces de reconstruir detalles y eliminar artefactos de compresión. El proceso se realizará desde los servidores de YouTube, lo que permitirá disfrutar las mejoras sin depender del hardware del dispositivo. Los usuarios podrán elegir entre ver la versión original o la “mejorada con IA” desde el menú de calidad.

Aunque algunos especialistas señalan que los resultados pueden variar según la resolución original del material, la plataforma asegura que los creadores conservarán el control total de su contenido. Esta innovación busca modernizar el vasto archivo de videos subidos durante los primeros años de YouTube, ofreciendo una experiencia más nítida y uniforme para los espectadores actuales.