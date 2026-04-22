Quién es Juan, el mexicano que es favorito para ganar el reto extremo de MrBeast y conquista al mundo

El youtuber estadounidense sorprendió a sus seguidores con un desafío millonario. Más de 30 personas se sumaron al reto y ya sólo quedan 4 finalistas.

Juan, un inmigrante mexicano en Estados Unidos, sorprende y se ha vuelto el favorito en el últmo reto del famoso youtuber MrBeast.

En lo que ha pasado de ser un simple espectáculo de entretenimiento a un fenómeno de valores y resiliencia, un hombre mexicano llamado Juan García se ha convertido en el héroe inesperado del más reciente desafío del famoso YouTuber MrBeast. El desafío consistía inicialmente en permanecer el mayor tiempo posible habitando un supermercado para ganar 250,000 dólares.

Juan ha cautivado a la audiencia internacional tras sobrevivir más de 67 días dentro de un supermercado con el objetivo de asegurar el futuro de su familia.

Resistencia frente a la adversidad del Reto de MrBeast El desafío, diseñado por Jimmy Donaldson -mejor conocido como MrBeast-, consistía inicialmente en permanecer el mayor tiempo posible habitando un supermercado para ganar 250,000 dólares. Sin embargo, la estancia de Juan no ha sido sencilla. A diferencia de otros competidores que formaron alianzas estratégicas, el mexicano fue sistemáticamente excluido y víctima de hostigamiento por parte de sus rivales.

Embed - Last To Leave Grocery Store, Wins $250,000 Los informes detallan que otros concursantes llegaron a realizar ruidos intensos para evitar que durmiera e incluso arrojaron sus pertenencias personales fuera de los límites permitidos para forzar su salida. Lejos de responder con agresividad, Juan mantuvo la calma, respondiendo a los ataques de ruido despertándose temprano para cantar "Cielito Lindo" a través de los altavoces de la tienda, una actitud que le ha valido el respeto masivo en redes sociales.

Un mexicano con valores inquebrantables Juan García no es una figura pública; es un trabajador que lleva más de 30 años residiendo en Carolina del Norte, Estados Unidos, y que entró al reto de manera fortuita mientras realizaba compras con su hijo Ángel. Aunque su hijo tuvo que abandonar la competencia por fatiga y compromisos académicos, Juan decidió quedarse, declarando que estaría dispuesto a permanecer en el sitio hasta por dos años con tal de obtener el premio para sus seres queridos.

Embed - Un mexicano necesita nuestro apoyo. Me encontré a Juan, un mexicano rompiéndola en los juegos de @MrBeast . Juan, aquí andamos echándote porras, porque cuando uno llega lejos, llegamos todos. - A Mexican needs our support. I came across Juan—he’s absolutely crushing it in the Mr Beast games. Juan, we’re rooting for you. If one of us wins, we all win. #mrbeast @ederbez Un mexicano necesita nuestro apoyo. Me encontré a Juan, un mexicano rompiéndola en los juegos de @MrBeast . Juan, aquí andamos echándote porras, porque cuando uno llega lejos, llegamos todos. - A Mexican needs our support. I came across Juan—he’s absolutely crushing it in the Mr Beast games. Juan, we’re rooting for you. If one of us wins, we all win. #mrbeast original sound - eugenioderbezoficial Su carisma y humildad han generado una respuesta masiva de solidaridad bajo consignas de justicia. Incluso figuras de la talla del actor Eugenio Derbez han expresado públicamente su apoyo, enviando mensajes de ánimo y resaltando que Juan representa el orgullo de la comunidad latina. Rumbo a la final por el millón de dólares Dada la resistencia de los participantes, MrBeast decidió elevar la tensión del concurso aumentando el premio a un millón de dólares (aproximadamente 17 millones de pesos) para los cuatro finalistas restantes, entre los que se encuentra Juan. En esta fase crítica, las reglas han cambiado para poner a prueba la cooperación bajo máximo estrés, obligando a los finalistas a trabajar en equipo para consumir los productos disponibles en la tienda. Juan- concursante mexicano Juan, el concursante mexicano aspirante a ganar el gran premio Mientras la competencia continúa, la figura de este padre de familia ya se posiciona como un símbolo de resistencia y ética frente a las estrategias agresivas de juego. Independientemente del resultado final, Juan ya ha ganado el reconocimiento de millones como un ejemplo de dignidad y amor filial en la vitrina más grande del streaming mundial. Juan continuó en la competencia y sumó miles de fanáticos que muestran su apoyo en redes sociales y piden que el mexicano sea el gran ganador. "Juan es uno de los finalistas y ya lo eligieron como favorito. México está con él"; "Juan es la definición absoluta de un padre mexicano; está dispuesto a hacerlo por su familia con una sonrisa siempre"; "Los latinos unidos para ver ganar a Juan", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes.