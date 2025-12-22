Falleció Vince Zampella, co-creador del mítico videojuego Call of Duty

La industria de los videojuegos está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Vince Zampella , una de las figuras más influyentes en la historia del entretenimiento interactivo, a la edad de 55 años. E

l trágico suceso ocurrió el domingo 21 de diciembre de 2025 , alrededor de las 12:45 p.m., en la autopista Angeles Crest Highway , en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles.

Según los informes de las autoridades y fuentes locales, Zampella conducía un Ferrari 296 GTB modelo 2026 que se salió de la carretera y colisionó contra una barrera de concreto al salir de un túnel, lo que provocó que el vehículo se incendiara. En el accidente también perdió la vida un pasajero, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente, tras ser expulsado del automóvil durante el impacto.

Vince Zampella fue el arquitecto de algunas de las franquicias más exitosas del mundo. Su carrera despegó como director de desarrollo en Medal of Honor: Allied Assault antes de co-fundar Infinity Ward , donde creó el fenómeno global Call of Duty en 2003. Bajo su liderazgo, la serie alcanzó hitos históricos con títulos como Modern Warfare y Modern Warfare 2, que rompieron récords de ventas en la industria del entretenimiento.

Tras una salida estrepitosa de Activision en 2010, Zampella demostró su capacidad de innovación al fundar Respawn Entertainment . En este estudio, supervisó la creación de la saga Titanfall, el exitoso battle royale Apex Legends y la aclamada serie de acción en tercera persona Star Wars Jedi .

En sus últimos años, Zampella asumió el desafío de dirigir la franquicia Battlefield dentro de Electronic Arts (EA). Su gestión culminó este año con el lanzamiento de Battlefield 6, un título que restauró la imagen de la marca, vendiendo más de siete millones de copias en solo tres días y siendo galardonado como el "Mejor FPS de 2025" por PC Gamer.

Electronic Arts emitió un comunicado oficial expresando su profundo dolor:

"Esta es una pérdida inimaginable. Vince fue un amigo, colega, líder y creador visionario cuyo trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo".

Reacción de la comunidad

La noticia ha provocado una ola de tributos en plataformas como Reddit y Steam, donde los jugadores han compartido mensajes de respeto y agradecimiento. Algunos usuarios en los foros de Apex Legends han sugerido que la comunidad debería jugar masivamente esta semana como un acto de respeto hacia su creador. Por su parte, el equipo de desarrollo de Battlefield recordó recientemente el entusiasmo de Zampella durante las presentaciones del juego, destacando su pasión inquebrantable por el medio.

A Zampella le sobreviven tres hijos. Su muerte deja un vacío irremplazable en una industria que ayudó a construir y transformar repetidamente a lo largo de tres décadas.