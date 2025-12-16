16 de diciembre de 2025 - 21:25

Una réplica de la Estatua de la Libertad en Brasil se desplomó debido a fuertes ráfagas de viento

Las imágenes del derrumbe se viralizaron y expusieron el riesgo que generó el temporal que provocó daños en distintos puntos de Rio Grande do Sul.

Videos captaron el momento en que la estructura pierde estabilidad y se desploma en plena ventisca, sin dejar heridos.

Por Redacción Mundo

La fuerza del temporal que azotó al estado brasileño de Rio Grande do Sul dejó una postal tan impactante como inquietante: la réplica de la Estatua de la Libertad de 35 metros de altura, instalada frente a una sucursal de la cadena comercial Havan en la ciudad de Guaíba, se desplomó a causa de las intensas ráfagas de viento y cayó a escasos centímetros de un automóvil que se encontraba estacionado. El episodio quedó registrado en videos difundidos por medios regionales y rápidamente se viralizó en redes sociales por el riesgo evidente que implicó para peatones y conductores.

Las imágenes muestran el momento exacto en que la estructura comienza a perder estabilidad en medio de la ventisca, hasta ceder por completo y terminar tendida sobre la calzada. Aunque no se reportaron personas heridas ni vehículos dañados, la cercanía con el auto detenido puso de relieve el potencial peligro que generó el derrumbe en una zona urbana.

El episodio ocurrió durante un fuerte temporal que provocó daños en la infraestructura urbana de varias ciudades de Rio Grande do Sul.

El momento de la caída y el riesgo latente

Los videos difundidos por portales locales permitieron observar cómo las ráfagas de viento, persistentes y violentas, sacudieron la estructura metálica antes de su colapso. En cuestión de segundos, la estatua se inclinó, perdió equilibrio y cayó pesadamente sobre el asfalto, rozando un vehículo estacionado. La escena generó sorpresa y alarma entre testigos y usuarios de redes, que destacaron que el desenlace pudo haber sido mucho más grave.

Según las autoridades del estado de Rio Grande do Sul, no hubo que lamentar heridos ni daños materiales de consideración. Las rachas de viento llegaron a alcanzar los 100 km/h debido al fuerte temporal que ha azotado el estado, fronterizo con Uruguay, en el extremo sur de Brasil.

Un temporal que golpeó con fuerza a Rio Grande do Sul

El incidente en Guaíba se enmarcó en un temporal de viento y tormentas que afectó a distintos puntos de Rio Grande do Sul, incluyendo Porto Alegre y su área metropolitana. Medios regionales realizaron un seguimiento en tiempo real del frente de mal tiempo, reportando daños en infraestructura, vías públicas y propiedades privadas en varias localidades.

Las ráfagas intensas fueron protagonistas del fenómeno y, según los testimonios y registros compartidos, tuvieron la potencia suficiente para mover y derribar estructuras de gran tamaño en espacios urbanos. En ese contexto, la caída de la estatua de Havan se convirtió en uno de los episodios más llamativos del temporal, tanto por la magnitud del objeto involucrado como por el riesgo que implicó su desplome en una zona transitada.

