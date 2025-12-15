Una abuela de Cuba se emocionó en un supermercado y el emotivo momento se volvió viral: ¿Por qué llorás?

Una mujer cubana de 87 año no pudo contener las lágrimas al visitar por primera vez el supermercado Mercadona, una de las principales cadenas en España . La emoción de la abuela surgió en el momento de ver la gran cantidad y variedad de productos que se comercializan y no ingresan a Cuba .

Emigró de su país para trabajar de elfo en la casa de Papá Noel y se volvió viral en TikTok: "Te envidio"

La mujer se encontraba de compras con su familia y fue su nieto quien, al ver la reacción de su abuela, decidió grabar la situación. El video, titulado “Mi Abuela linda de 87 años llega a España de Cuba, y llora de ver tantos Helados” , capturó el momento en que, ante la pregunta sobre qué opinaba del mercado, la anciana se secó las lágrimas con un pañuelo, sin poder decir mucho.

“¿Por qué lloras, abuela?”, le preguntaron sus nietos mientras la grababan. Señalando unos helados de coco, la mujer recordó: “Esos coquitos, ¿tú sabes cuánto me costaban en Guanabo a mí ? Veinte centavos, cuando mis hijas eran chiquiticas, hace cien años, por lo menos”.

Su nieto mayor de inmediato la consoló y le aseguró: “Ahora todos los días vas a comer esto, no te preocupes, ya esos tiempos se acabaron ”. Al finalizar correr la cámara de la imagen de su abuela, el joven se grabó a sí mismo, emocionado y con los ojos llorosos, y concluyó: "Me puso sentimental la vieja".

Su nieto, Rumi, compartió las imágenes en su canal de TikTok, donde el primer video acumuló más de 2,6 millones de visualizaciones. Debido a la gran viralización, el joven continuó documentando la estadía de su abuela en España . Un segundo video alcanzó una mayor repercusión y superó las 4,4 millones de visualizaciones .

En esa segunda ocasión, el joven mostró a su abuela en el momento que prueba un helado que nunca antes había visto. Ella, incluso, bromeaba y expresó: "Yo no creo que eso sea un helado". Al tener el postre en sus manos, preguntaba con desconcierto: "¿Entonces, qué hago? ¿Cómo se come?".

Con las indicaciones de su familia, la mujer se emocionó al probar su helado. "¡Mira qué belleza!", exclamó mientras mostraba su postre a la cámara. Viendo el disfrute de su abuela, su nieto le dedicó unas dulces palabras: "Abuela, te mereces lo mejor del mundo".

Cientos de usuarios se conmovieron con la situación en ambos videos. El contenido genero gran ternura en las redes sociales, donde muchos seguidores compartieron la emoción de la anciana e insistieron que su nieto le compre todo lo que desee: "Ella se merece eso y más", sostenían. Otros comentaron: "¡Qué bella! Denle mucho porque no disfrutó nada y ahora viene lo bueno, ¡que lo disfrute muchos años! Mil bendiciones, abuela, mis respetos”, y ¡Hermosa Señora! Sigan consintiéndola y queriéndola mucho, se merece lo mejor del mundo”.