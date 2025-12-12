12 de diciembre de 2025 - 21:45

Gata "loca" vs. árbol de Navidad: compartió videos de su mascota y se volvió furor en redes sociales

Una joven contó en TikTok que su mascota no se despega del pino y pidió consejos a otros usuarios para lograr que se aleje y evitar que lo destruya.

Probó decanas de tips para alejar a su gata de su arbolito de Navidad pero no logró evitar que lo dañara.

Probó decanas de tips para alejar a su gata de su arbolito de Navidad pero no logró evitar que lo dañara.

Foto:

Por Redacción

María Márquez, una influencer y creadora de contenido venezolana, ha llamado la atención de TikTok al documentar la guerra viral entre su gata y su arbolito de Navidad. Como es tradición, la joven intentó armar y colocar el pino, pero su mascota se encargó de arruinar su decoración. Desesperada, la usuaria recurrió a TikTok para pedir ayuda y consejos sobre cómo evitar que el felino se acercara al adorno.

Leé además

Rémi, el gato que no puede salir de casa en Francia por orden judicial.

Un gato recibió una orden de alejamiento en Francia tras ser acusado de "problemas vecinales"

Por Redacción
En Facebook ofrecen alimentos no perecederos a cambios de árboles de Navidad.

No pierdas más tiempo: cómo realizar la limpieza adecuada de tu arbolito de Navidad

Por Redacción

María comenzó a relatar la situación: "Acompáñenme a ver la triste historia de mi arbolito de Navidad. Aquí estaba yo poniéndole nieve falsa a mi arbolito, tratando de que quedara lo mejor posible, llena de mucha ilusión. Lo que no sabía es que había alguien más con mucha ilusión, pero de destruir mi árbol. Pensé que sería algo de un solo momento, pero no, amigos. Cada vez era peor y peor".

Embed
@mariavmarquezx Acompáñenme a ver esta triste historia díganme si es mejor ya resignarme y volver a guardar mi árbol de navidad #navidad #navidadentiktok #gatos #fyp #humor sonido original - Maria Marquez

Comentó que el árbol no lograba mantenerse en pie, ya que su mascota "lo tumbaba a cada rato, ¡está loca desquiciada!". María expresó su sorpresa, dado que su otro gato simplemente ignoraba por completo este nuevo objeto.

Con el deseo de tener un gran árbol y mantener la decoración a salvo, intentó una medida desesperada para salvarlo: amarrarlo al techo y asegurarlo con luces, "a ver si así se calmaba la situación". Sin embargo, su gata no se detuvo, y con el paso del tiempo, el aspecto del árbol empeoraba. "Ya me resigné, ya ella es parte de la decoración", comentó. Incluso llegó a plantearse la idea de guardarlo, a pesar de que "no lleva ni una semana puesto".

La guerra que se convirtió en viral de TikTok

La situación titulada "La triste historia de mi arbolito de Navidad" se convirtió rápidamente en un fenómeno viral de TikTok. El primer video de la serie alcanzó 5.7 millones de visualizaciones, y María continuó documentando la batalla a través de múltiples partes, permitiendo a sus seguidores ver la evolución de la historia.

Cada video acumuló millones de visualizaciones y mostró nuevas, y cada vez más ingeniosas, maneras de salvar el árbol de la gata. Algunos de los comentarios más destacados fueron: "No sé si odia la Navidad o le encanta", "Silencio, ha comenzado mi serie favorita", "Ya estoy desesperada", "Me encanta que no se rinda" y "Acepta que el árbol ya no es tuyo".

Comentarios cargados de sugerencias

Los usuarios bombardearon a María con distintas alternativas para alejar a la gata. Inicialmente, optó por rociar vinagre en el árbol, "para que le repugnara el olor", ya que fue uno de los consejos más repetidos. Esta técnica solo funcionó por una noche. Como comenta María: "La loca comenzó a jugar y trepar nuevamente".

Luego, intentó con otros elementos como papel de aluminio y pepino e incluso forrar la base del pino. Con humor, la usuaria comentó que ahora era momento de ir "por las malas", por lo que comenzó a perseguir al animal por la casa con el árbol para generarle miedo y dijó "Ahora yo parecía la loca desquiciada". A pesar de esta actitud, la gata volvió a trepar al pino, que cada vez se veía en peores condiciones. "Definitivamente, esta gata es a prueba de todo", concluyó María.

En uno de sus últimos videos, la dueña optó por traer un árbol nuevo que también fue víctima de la gata. La historia ha generado gran repercusión, atrayendo la atención de miles de usuarios que se divierten con las aventuras del felino y la manera ingeniosa en que su dueña relata la situación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Paula Chaves optó por decorar su casa con un arbolito de Navidad atípico y fue muy criticada en redes. 

Paula Chaves mostró su arbolito de Navidad y dejó a todos en shock: "Parece un gualicho"

Por Redacción Espectáculos
Con inteligencia artificial lograron hacer que Trump relate la historia del nacimiento de Jesús en un libro navideño para niños cristianos. 

Trump narra el nacimiento de Jesús: el libro infantil que se volvió viral

Por Redacción
A pesar de que los jóvenes lograron realizar un rescate exitoso, su actitud fue muy cuestionada por los usuarios. 

Salieron a caminar y terminaron siendo héroes al rescatar a un perrito: el video se hizo viral

Por Redacción
Un conductor logró quedarse con el sitio de estacionamiento que una mujer estaba reservando gracias a una gran función de su vehículo. 

Tecnología de punta, el nuevo truco para "robar" un espacio de estacionamiento que se hizo viral

Por Redacción