Gata "loca" vs. árbol de Navidad: compartió videos de su mascota y se volvió furor en redes sociales

María Márquez , una influencer y creadora de contenido venezolana, ha llamado la atención de TikTok al documentar la guerra viral entre su gata y su arbolito de Navidad . Como es tradición, la joven intentó armar y colocar el pino, pero su mascota se encargó de arruinar su decoración. Desesperada, la usuaria recurrió a TikTok para pedir ayuda y consejos sobre cómo evitar que el felino se acercara al adorno.

María comenzó a relatar la situación: "Acompáñenme a ver la triste historia de mi arbolito de Navidad. Aquí estaba yo poniéndole nieve falsa a mi arbolito, tratando de que quedara lo mejor posible, llena de mucha ilusión. Lo que no sabía es que había alguien más con mucha ilusión, pero de destruir mi árbol. Pensé que sería algo de un solo momento, pero no, amigos. Cada vez era peor y peor".

Comentó que el árbol no lograba mantenerse en pie, ya que su mascota "lo tumbaba a cada rato, ¡está loca desquiciada!" . María expresó su sorpresa, dado que su otro gato simplemente ignoraba por completo este nuevo objeto.

Con el deseo de tener un gran árbol y mantener la decoración a salvo, intentó una medida desesperada para salvarlo: amarrarlo al techo y asegurarlo con luces, "a ver si así se calmaba la situación". Sin embargo, su gata no se detuvo, y con el paso del tiempo, el aspecto del árbol empeoraba. "Ya me resigné, ya ella es parte de la decoración", comentó. Incluso llegó a plantearse la idea de guardarlo, a pesar de que "no lleva ni una semana puesto".

La situación titulada "La triste historia de mi arbolito de Navidad" se convirtió rápidamente en un fenómeno viral de TikTok. El primer video de la serie alcanzó 5.7 millones de visualizaciones , y María continuó documentando la batalla a través de múltiples partes, permitiendo a sus seguidores ver la evolución de la historia.

Cada video acumuló millones de visualizaciones y mostró nuevas, y cada vez más ingeniosas, maneras de salvar el árbol de la gata. Algunos de los comentarios más destacados fueron: "No sé si odia la Navidad o le encanta", "Silencio, ha comenzado mi serie favorita", "Ya estoy desesperada", "Me encanta que no se rinda" y "Acepta que el árbol ya no es tuyo".

Comentarios cargados de sugerencias

Los usuarios bombardearon a María con distintas alternativas para alejar a la gata. Inicialmente, optó por rociar vinagre en el árbol, "para que le repugnara el olor", ya que fue uno de los consejos más repetidos. Esta técnica solo funcionó por una noche. Como comenta María: "La loca comenzó a jugar y trepar nuevamente".

Luego, intentó con otros elementos como papel de aluminio y pepino e incluso forrar la base del pino. Con humor, la usuaria comentó que ahora era momento de ir "por las malas", por lo que comenzó a perseguir al animal por la casa con el árbol para generarle miedo y dijó "Ahora yo parecía la loca desquiciada". A pesar de esta actitud, la gata volvió a trepar al pino, que cada vez se veía en peores condiciones. "Definitivamente, esta gata es a prueba de todo", concluyó María.

En uno de sus últimos videos, la dueña optó por traer un árbol nuevo que también fue víctima de la gata. La historia ha generado gran repercusión, atrayendo la atención de miles de usuarios que se divierten con las aventuras del felino y la manera ingeniosa en que su dueña relata la situación.