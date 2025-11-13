Un gato recibió una orden de alejamiento en Francia tras ser acusado de "problemas vecinales"

Un gato se ha vuelto viral en las redes sociales por recibir una orden de alejamiento . Lejos de tratarse del "Gato con botas", el felino se llama "Rémi" y vive en el sur de Francia , donde es señalado como el responsable de generar conflictos entre vecinos.

Dominique Valdez , la dueña del animal, detalló que cuando la notificaron de la sanción fue como un golpe violento en la cabeza . La mujer reside en Agde , una localidad que se distingue por su tranquilidad.

Sin embargo, la paz del lugar se vio interrumpida por las travesuras del pequeño felino de color naranja. Rémi fue acusado específicamente de tres incidentes: estampar sus huellas en pavimento fresco, orinar sobre un acolchado y defecar en el jardín de un vecino .

Las quejas se elevaron hasta las autoridades competentes , un proceso judicial que hoy tiene la atención de usuarios de todo el mundo.

Un juez dictaminó una sanción de 1.250 euros a la dueña para cubrir los perjuicios y los gastos legales . Adicionalmente, se impuso un monto de 30 euros que deberá abonar por cada ocasión en que el gato cruce la cerca de la propiedad vecina.

Si bien esta resolución se emitió a principios del año 2025, el felino continuó generando inconvenientes, lo que obligó a reabrir la causa. Por ello, la dueña tiene una nueva citación judicial prevista para el próximo mes de diciembre.

Valdez, en diálogo con el medio francés Le Parisien, describió las graves consecuencias que el fallo ha tenido en su mascota. “Desde la sentencia, Rémi se queda en casa. Es muy complicado. Ha engordado y se ha vuelto agresivo. Ni siquiera puedo dejarlo salir al jardín por miedo a que salte la valla. Es como si estuviera bajo arresto domiciliario, una especie de prisión y un doble castigo”, aseguró.

La situación se complejiza ante las declaraciones del vecino, quien asegura que el pequeño Rémi ha continuado reincidiendo. El periódico francés detalló que esta situación "ha derivado en otra citación judicial para su dueño el próximo diciembre, con la posibilidad de una multa de 2.000 euros. Además, existe el riesgo de que la sanción aumente a 150 euros cada vez que el gato pelirrojo aparezca en el jardín”.

El caso ha provocado una ola de opiniones divididas en la esfera pública: unos defienden la necesidad de establecer límites a las mascotas, mientras que otros argumentan que los animales tienen una libertad innata de salir y que su confinamiento podría causarles depresión, agresividad e incluso problemas de salud.