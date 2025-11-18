No pierdas más tiempo: cómo realizar la limpieza adecuada de tu arbolito de Navidad

La limpieza del árbol de Navidad representa una medida práctica en esta época del año. A lo largo del año acumula partículas incluso cuando estuvo dentro de su caja. El material plástico soporta la humedad y atrae polvo, por lo que conviene retirarlo del lugar de guardado con suavidad y colocarlo en una zona amplia para trabajar con comodidad.
Los modelos blancos o flocados requieren más atención porque delatan manchas con facilidad. Además, durante la limpieza se descartan restos de insectos que pudieron refugiarse en el interior del árbol durante el año. Por eso conviene emplear una solución que combine agua, jabón neutro y vinagre. Con un paño humedecido se trabaja sobre tronco, base y sumatorias de ramas donde suele asentarse mayor suciedad.
Ingredientes necesarios para la limpieza
- Agua
- Jabón neutro
- Vinagre blanco
- Paño o bayeta de microfibra
- Aspiradora con boquilla para tapicería
- Oxígeno activo o lavandina en casos de manchas en árboles blancos
- Mascarilla para quienes tienen alergia al polvo
Paso a paso para limpiar un árbol artificial
- Extraer el árbol de la caja y sacudirlo para liberar el polvo acumulado.
- Proteger el rostro con mascarilla si hay sensibilidad al polvo.
- Pasar un paño seco por todas las ramas y la base para retirar la mayor cantidad de partículas.
- Preparar una mezcla de agua, jabón neutro y vinagre blanco en partes iguales.
- Humedecer un paño en esa mezcla y limpiar tronco, ramas y base con pasadas firmes.
- Utilizar aspiradora en velocidad mínima como apoyo si el árbol presenta acumulación profunda de polvo.
- Aplicar oxígeno activo o lavandina muy diluida solo si el árbol es blanco y tiene manchas resistentes.
- Colocar el árbol en un espacio ventilado y dejarlo secar de manera completa durante un día entero.