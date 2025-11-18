No pierdas más tiempo: cómo realizar la limpieza adecuada de tu arbolito de Navidad

La limpieza del árbol de Navidad representa una medida práctica en esta época del año. A lo largo del año acumula partículas incluso cuando estuvo dentro de su caja. El material plástico soporta la humedad y atrae polvo, por lo que conviene retirarlo del lugar de guardado con suavidad y colocarlo en una zona amplia para trabajar con comodidad .

Los modelos blancos o flocados requieren más atención porque delatan manchas con facilidad . Además, durante la limpieza se descartan restos de insectos que pudieron refugiarse en el interior del árbol durante el año. Por eso conviene emplear una solución que combine agua, jabón neutro y vinagre . Con un paño humedecido se trabaja sobre tronco, base y sumatorias de ramas donde suele asentarse mayor suciedad.

- Paño o bayeta de microfibra

- Aspiradora con boquilla para tapicería

- Oxígeno activo o lavandina en casos de manchas en árboles blancos

- Mascarilla para quienes tienen alergia al polvo

Paso a paso para limpiar un árbol artificial

- Extraer el árbol de la caja y sacudirlo para liberar el polvo acumulado.

- Proteger el rostro con mascarilla si hay sensibilidad al polvo.

- Pasar un paño seco por todas las ramas y la base para retirar la mayor cantidad de partículas.

- Preparar una mezcla de agua, jabón neutro y vinagre blanco en partes iguales.

- Humedecer un paño en esa mezcla y limpiar tronco, ramas y base con pasadas firmes.

- Utilizar aspiradora en velocidad mínima como apoyo si el árbol presenta acumulación profunda de polvo.

- Aplicar oxígeno activo o lavandina muy diluida solo si el árbol es blanco y tiene manchas resistentes.

- Colocar el árbol en un espacio ventilado y dejarlo secar de manera completa durante un día entero.