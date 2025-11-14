Una limpieza profunda y duradera: el método que es tendencia para cuidar tu heladera

La limpieza de la heladera surge cuando este electrodoméstico acumula humedad y residuos que afectan la conservación de los alimentos, mientras quienes mantienen la cocina en orden deben ejecutar tareas regulares para evitar bacterias, con un método sencillo que puede aplicarse cada mes.

La humedad interna genera condiciones propicias para que proliferan microorganismos y olores que se fijan en estantes, cajones y superficies externas.

La limpieza de la heladera es esencial.

Por eso, además de la higiene cotidiana , conviene programar una limpieza profunda que elimine restos adheridos y evite que la mugre forme capas difíciles de remover.

Las piezas desmontables, por ejemplo, acumulan gotas, derrames y partículas que, si no se retiran a tiempo, deterioran el interior y pueden contaminar alimentos recién guardados.

– Detergente común

– Vinagre blanco (opcional)

– Trapo húmedo

– Paño de cocina limpio y seco

– Recipiente o bowl para preparar la mezcla de limpieza

alimentos en la heladera Los errores diarios al guardar mal los alimentos en la heladera generan bacterias que se multiplican y provocan intoxicaciones. WEB

Paso a paso del proceso

- Vaciar por completo la heladera y descartar alimentos vencidos o en mal estado.

- Retirar las piezas desmontables, como estantes y cajones, y lavarlas con agua y detergente.

- Enjuagar y secar o usar un paño limpio para quitar toda la humedad.

- Limpiar el interior del aparato con un trapo húmedo. Si se desea evitar productos químicos, mezclar agua con vinagre y usar esa solución en todas las superficies internas.

- Prestar atención a la puerta y sus bordes, que acumulan humedad y restos de alimentos.

- Secar completamente cada parte antes de volver a colocar lo retirado para impedir la formación de olores.

- Limpiar frascos, botellas y recipientes antes de reubicarlos dentro de la heladera.

- Higienizar la parte externa, en especial la manija y el área de apertura.

Finalmente, conviene limpiar frascos, botellas y recipientes antes de guardarlos, y no olvidar la parte externa, donde la manija concentra la mayor cantidad de suciedad por el uso continuo.