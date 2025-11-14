14 de noviembre de 2025 - 16:51

Una limpieza profunda y duradera: el método que es tendencia para cuidar tu heladera

Este enfoque permite sostener su vida útil y garantizar un entorno seguro para almacenar tus comidas.

Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre cómo limpiar la heladera por dentro y desinfectarla
Por Redacción

La limpieza de la heladera surge cuando este electrodoméstico acumula humedad y residuos que afectan la conservación de los alimentos, mientras quienes mantienen la cocina en orden deben ejecutar tareas regulares para evitar bacterias, con un método sencillo que puede aplicarse cada mes.

heladera
La limpieza de la heladera es esencial.

La limpieza de la heladera es esencial.

Las razones por las que se debe limpiar

La humedad interna genera condiciones propicias para que proliferan microorganismos y olores que se fijan en estantes, cajones y superficies externas.

Por eso, además de la higiene cotidiana, conviene programar una limpieza profunda que elimine restos adheridos y evite que la mugre forme capas difíciles de remover.

Las piezas desmontables, por ejemplo, acumulan gotas, derrames y partículas que, si no se retiran a tiempo, deterioran el interior y pueden contaminar alimentos recién guardados.

Materiales necesarios

Agua tibia

Detergente común

Vinagre blanco (opcional)

Trapo húmedo

Paño de cocina limpio y seco

Recipiente o bowl para preparar la mezcla de limpieza

alimentos en la heladera
Los errores diarios al guardar mal los alimentos en la heladera generan bacterias que se multiplican y provocan intoxicaciones.

Los errores diarios al guardar mal los alimentos en la heladera generan bacterias que se multiplican y provocan intoxicaciones.

Paso a paso del proceso

- Vaciar por completo la heladera y descartar alimentos vencidos o en mal estado.

- Retirar las piezas desmontables, como estantes y cajones, y lavarlas con agua y detergente.

- Enjuagar y secar o usar un paño limpio para quitar toda la humedad.

- Limpiar el interior del aparato con un trapo húmedo. Si se desea evitar productos químicos, mezclar agua con vinagre y usar esa solución en todas las superficies internas.

- Prestar atención a la puerta y sus bordes, que acumulan humedad y restos de alimentos.

- Secar completamente cada parte antes de volver a colocar lo retirado para impedir la formación de olores.

- Limpiar frascos, botellas y recipientes antes de reubicarlos dentro de la heladera.

- Higienizar la parte externa, en especial la manija y el área de apertura.

alimentos en la heladera
Los errores diarios al guardar mal los alimentos en la heladera generan bacterias que se multiplican y provocan intoxicaciones.

Los errores diarios al guardar mal los alimentos en la heladera generan bacterias que se multiplican y provocan intoxicaciones.

Finalmente, conviene limpiar frascos, botellas y recipientes antes de guardarlos, y no olvidar la parte externa, donde la manija concentra la mayor cantidad de suciedad por el uso continuo.

