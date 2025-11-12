Una empleada de limpieza fue asesinada de un disparo tras abrir una casa equivocada en Estados Unidos

La trabajadora de origen guatemalteco fue baleada al confundir la vivienda en la que debía trabajar en Indianápolis.

El pasado 5 de noviembre, una mujer guatemalteca de 32 años, identificada como Rudy Ríos Pérez, murió tras recibir un disparo en la cabeza cuando intentaba abrir la puerta de una vivienda en un suburbio de Indianápolis, Estados Unidos. La víctima había confundido la casa con la que debía limpiar, según confirmaron las autoridades locales.

Todo ocurrió en las primeras horas de la mañana, cuando la mujer intentó entrar a una vivienda equivocada y recibió un balazo. La policía halló a Ríos Pérez sin vida en brazos de su esposo, Mauricio Velázquez, en la entrada de la propiedad. Ambos habían llegado al lugar para realizar trabajos de limpieza, pero la dirección resultó ser incorrecta.

De acuerdo con un comunicado policial, no parece que la pareja haya entrado en la vivienda. El caso fue remitido a la fiscalía del condado de Boone, que evaluará si se presentarán cargos penales contra el propietario de la casa.

Las autoridades han decidido no divulgar la identidad de las personas que estaban dentro de la vivienda ni de quien efectuó el disparo, argumentando que se trata de un caso “complejo, delicado y en desarrollo”, y que revelar más detalles podría ser “inapropiado y potencialmente peligroso”.

En declaraciones a CBS News, Mauricio Velázquez pidió justicia para su esposa, madre de cuatro hijos, y aseguró que el disparo atravesó la puerta de la casa. “Debería haber llamado a la policía primero, en lugar de disparar así, sin motivo alguno”, dijo entre lágrimas.