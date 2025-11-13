Un método de limpieza eficaz y de moda: cómo decirle chau a las manchas de vino

El vino tinto es una de las bebidas más elegidas por los argentinos para acompañar comidas, reuniones familiares y ocasiones especiales. Su sabor y su tradición lo convierten en un infaltable en la mesa nacional. Sin embargo, este clásico tiene una contracara en cuánto a la limpieza: las manchas difíciles que deja en la ropa y los manteles.
Cuando el líquido se derrama, el tinte rojo oscuro penetra las fibras y genera uno de los accidentes más temidos. Afortunadamente, existen cuatro métodos de limpieza simples y efectivos para limpiar el vino tinto de la ropa sin dañar los tejidos ni alterar los colores.
Materiales necesarios
- Sal fina o gruesa
- Servilletas de papel
- Detergente líquido
- Agua oxigenada
- Agua caliente o hirviendo
- Recipiente grande
- Vinagre blanco
- Esponja o cepillo suave
- Gomas elásticas
- Aspiradora (opcional, para telas gruesas)
Métodos para limpiar vino tinto de la ropa
1. El truco de la sal
Ideal para alfombras, manteles gruesos o telas resistentes.
Paso a paso:
- Secá el exceso de vino con servilletas de papel sin frotar.
- Cubrí completamente la mancha con una capa gruesa de sal.
- Esperá unos minutos hasta que la sal absorba el líquido.
- Cuando esté seca, retirala con una aspiradora o cepillo.
Resultado: la sal absorberá el pigmento y la mancha se desvanecerá.
2. Detergente líquido y agua oxigenada
Recomendado para prendas claras o de colores neutros.
- Mezclá partes iguales de detergente líquido y agua oxigenada.
- Aplicá la solución sobre la mancha de vino.
- Dejá actuar durante 10 a 15 minutos.
- Enjuagá y lavá la prenda de forma habitual.
Importante: evitá usarlo en telas oscuras, ya que puede aclarar el color.
3. Agua hirviendo para manteles
Especialmente útil para manteles de algodón o lino.
- Herví una olla de agua.
- Colocá el mantel en la pileta o un recipiente grande y asegurá los bordes con gomas elásticas para mantenerlo tenso.
- Verté el agua hirviendo directamente sobre la mancha desde cierta altura.
- Observá cómo el calor disuelve el pigmento.
Consejo: no uses este método en tejidos delicados.
4. Vinagre blanco y detergente
Eficaz y seguro para la mayoría de los tejidos.
- Aplicá vinagre blanco directamente sobre la mancha.
- Esperá unos minutos para que neutralice los pigmentos rojos y violetas.
- Agregá detergente y frotá suavemente con una esponja o cepillo.
- Enjuagá con agua caliente.
Resultado: el vino desaparece sin dejar rastros ni olores.
Eliminar manchas de vino tinto ya no requiere productos costosos ni soluciones químicas agresivas. Con materiales que se encuentran en cualquier hogar y unos pocos minutos, las prendas pueden quedar como nuevas.