Un método de limpieza eficaz y de moda: cómo decirle chau a las manchas de vino

El vino tinto es una de las bebidas más elegidas por los argentinos para acompañar comidas, reuniones familiares y ocasiones especiales. Su sabor y su tradición lo convierten en un infaltable en la mesa nacional. Sin embargo, este clásico tiene una contracara en cuánto a la limpieza : las manchas difíciles que deja en la ropa y los manteles .

Cuando el líquido se derrama, el tinte rojo oscuro penetra las fibras y genera uno de los accidentes más temidos. Afortunadamente, existen cuatro métodos de limpieza simples y efectivos para limpiar el vino tinto de la ropa sin dañar los tejidos ni alterar los colores.

No más manchas de vino en el mantel el truco para sacarlas con solo 2 ingredientes de cocina (1).jpg

- Sal fina o gruesa

- Servilletas de papel

- Agua oxigenada

- Agua caliente o hirviendo

- Recipiente grande

- Vinagre blanco

- Esponja o cepillo suave

- Gomas elásticas

- Aspiradora (opcional, para telas gruesas)

No más manchas de vino en el mantel el truco para sacarlas con solo 2 ingredientes de cocina (3).jpg

Métodos para limpiar vino tinto de la ropa

1. El truco de la sal

Ideal para alfombras, manteles gruesos o telas resistentes.

Paso a paso:

- Secá el exceso de vino con servilletas de papel sin frotar.

- Cubrí completamente la mancha con una capa gruesa de sal.

- Esperá unos minutos hasta que la sal absorba el líquido.

- Cuando esté seca, retirala con una aspiradora o cepillo.

Resultado: la sal absorberá el pigmento y la mancha se desvanecerá.

2. Detergente líquido y agua oxigenada

Recomendado para prendas claras o de colores neutros.

- Mezclá partes iguales de detergente líquido y agua oxigenada.

- Aplicá la solución sobre la mancha de vino.

- Dejá actuar durante 10 a 15 minutos.

- Enjuagá y lavá la prenda de forma habitual.

Importante: evitá usarlo en telas oscuras, ya que puede aclarar el color.

No más manchas de vino en el mantel el truco para sacarlas con solo 2 ingredientes de cocina (2).jpg

3. Agua hirviendo para manteles

Especialmente útil para manteles de algodón o lino.

- Herví una olla de agua.

- Colocá el mantel en la pileta o un recipiente grande y asegurá los bordes con gomas elásticas para mantenerlo tenso.

- Verté el agua hirviendo directamente sobre la mancha desde cierta altura.

- Observá cómo el calor disuelve el pigmento.

Consejo: no uses este método en tejidos delicados.

4. Vinagre blanco y detergente

Eficaz y seguro para la mayoría de los tejidos.

- Aplicá vinagre blanco directamente sobre la mancha.

- Esperá unos minutos para que neutralice los pigmentos rojos y violetas.

- Agregá detergente y frotá suavemente con una esponja o cepillo.

- Enjuagá con agua caliente.

Resultado: el vino desaparece sin dejar rastros ni olores.

Eliminar manchas de vino tinto ya no requiere productos costosos ni soluciones químicas agresivas. Con materiales que se encuentran en cualquier hogar y unos pocos minutos, las prendas pueden quedar como nuevas.