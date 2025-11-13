Un sencillo truco para limpiar la pantalla de tu auto y que brille como nueva

Las pantallas táctiles de los autos se ensucian fácilmente con huellas, polvo y grasa, sobre todo si las usás a diario. Con un solo truco casero, podés limpiarlas sin rayarlas y dejarlas brillando como nuevas. Dentro de las técnicas de limpieza de autos más efectivas, este método destaca por su seguridad y sencillez.
El secreto está en usar una mezcla de agua destilada y vinagre blanco en partes iguales. Colocala en un rociador pequeño y aplicá una mínima cantidad sobre un paño de microfibra seco.
Nunca pulverices directamente sobre la pantalla, ya que la humedad puede dañar los circuitos internos.
2. Cómo aplicarlo correctamente
Pasá el paño en movimientos circulares suaves, sin presionar. Este método elimina huellas, polvo y grasa sin dejar residuos. Si la pantalla tiene mucha suciedad, repetí el proceso con otro paño limpio.
No uses papel de cocina ni toallas húmedas, ya que pueden dejar pelusas o rayar la superficie.
3. Un toque final para mantener el brillo
Una vez limpia, podés pasar un paño seco para pulir y devolver el brillo original. Si querés proteger la pantalla, usá una manta protectora o film antihuellas, que evita la acumulación de grasa y facilita las futuras limpiezas.
Consejo final
Repetí esta limpieza cada una o dos semanas. Mantener la pantalla del auto impecable mejora la visibilidad, evita reflejos molestos y mantiene una estética moderna y cuidada en el interior del vehículo.