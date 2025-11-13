13 de noviembre de 2025 - 10:28

Un sencillo truco para limpiar la pantalla de tu auto y que brille como nueva

Autos. Un método de limpieza rápido y seguro para dejar la pantalla impecable, sin marcas ni rayas visibles.

Un sencillo truco para limpiar la pantalla de tu auto y que brille como nueva
Por Andrés Aguilera

Las pantallas táctiles de los autos se ensucian fácilmente con huellas, polvo y grasa, sobre todo si las usás a diario. Con un solo truco casero, podés limpiarlas sin rayarlas y dejarlas brillando como nuevas. Dentro de las técnicas de limpieza de autos más efectivas, este método destaca por su seguridad y sencillez.

Leé además

zanella zb 110: precio actualizado en noviembre 2025

Zanella ZB 110: precio actualizado en noviembre 2025

Por Andrés Aguilera
la nueva ford territory hibrida: cual es su precio en noviembre 2025

La nueva Ford Territory híbrida: cuál es su precio en noviembre 2025

Por Andrés Aguilera

1. El truco casero que evita rayones

El secreto está en usar una mezcla de agua destilada y vinagre blanco en partes iguales. Colocala en un rociador pequeño y aplicá una mínima cantidad sobre un paño de microfibra seco.

Nunca pulverices directamente sobre la pantalla, ya que la humedad puede dañar los circuitos internos.

image

2. Cómo aplicarlo correctamente

Pasá el paño en movimientos circulares suaves, sin presionar. Este método elimina huellas, polvo y grasa sin dejar residuos. Si la pantalla tiene mucha suciedad, repetí el proceso con otro paño limpio.

No uses papel de cocina ni toallas húmedas, ya que pueden dejar pelusas o rayar la superficie.

3. Un toque final para mantener el brillo

Una vez limpia, podés pasar un paño seco para pulir y devolver el brillo original. Si querés proteger la pantalla, usá una manta protectora o film antihuellas, que evita la acumulación de grasa y facilita las futuras limpiezas.

Consejo final

Repetí esta limpieza cada una o dos semanas. Mantener la pantalla del auto impecable mejora la visibilidad, evita reflejos molestos y mantiene una estética moderna y cuidada en el interior del vehículo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El truco casero de plomería que usan albañiles para limpieza rápida y eficaz del hogar.

El truco casero que usan los albañiles para destapar cañerías sin romper nada ni usar químicos

Por Ignacio Alvarado
La mezcla de estos productos es un pequeño truco casero que puede transformar la rutina de limpieza con excelentes resultados.

Los productos caseros que dejan las bandejas del horno limpias y sin manchas en minutos

Por Redacción
La trabajadora se equivocó de vivienda y recibió un disparo 

Una empleada de limpieza fue asesinada de un disparo tras abrir una casa equivocada en Estados Unidos

Por Redacción Mundo
Este truco de limpieza con alcohol y esencias naturales elimina el olor a humedad del hogar en segundos, dejando suaves aromas.

La humedad ya no es un problema: el método de limpieza que está de moda y promete ser revolucionario

Por Redacción