Un sencillo truco para limpiar la pantalla de tu auto y que brille como nueva

Las pantallas táctiles de los autos se ensucian fácilmente con huellas , polvo y grasa , sobre todo si las usás a diario. Con un solo truco casero , podés limpiarlas sin rayarlas y dejarlas brillando como nuevas. Dentro de las técnicas de limpieza de autos más efectivas, este método destaca por su seguridad y sencillez.

El secreto está en usar una mezcla de agua destilada y vinagre blanco en partes iguales. Colocala en un rociador pequeño y aplicá una mínima cantidad sobre un paño de microfibra seco .

Nunca pulverices directamente sobre la pantalla, ya que la humedad puede dañar los circuitos internos.

Pasá el paño en movimientos circulares suaves , sin presionar. Este método elimina huellas, polvo y grasa sin dejar residuos. Si la pantalla tiene mucha suciedad, repetí el proceso con otro paño limpio.

No uses papel de cocina ni toallas húmedas , ya que pueden dejar pelusas o rayar la superficie.

3. Un toque final para mantener el brillo

Una vez limpia, podés pasar un paño seco para pulir y devolver el brillo original. Si querés proteger la pantalla, usá una manta protectora o film antihuellas, que evita la acumulación de grasa y facilita las futuras limpiezas.

Consejo final

Repetí esta limpieza cada una o dos semanas. Mantener la pantalla del auto impecable mejora la visibilidad, evita reflejos molestos y mantiene una estética moderna y cuidada en el interior del vehículo.