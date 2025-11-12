12 de noviembre de 2025 - 15:00

La nueva Ford Territory híbrida: cuál es su precio en noviembre 2025

El SUV mediano de Ford suma una versión con motor híbrido autorrecargable que combina potencia, tecnología y eficiencia.

far-nueva-territory-overview-bil
Por Andrés Aguilera

Leé además

asi seria el nuevo fiat duna: la version 2027 del clasico argentino

Así sería el nuevo Fiat Duna: la versión 2027 del clásico argentino

Por Andrés Aguilera
zanella zb 110: precio actualizado en noviembre 2025

Zanella ZB 110: precio actualizado en noviembre 2025

Por Andrés Aguilera

Desde su lanzamiento en 2020, la Territory ya superó las 28.000 unidades vendidas en el país y se consolida entre los tres SUV medianos más elegidos.

Motor híbrido y rendimiento

El nuevo Territory híbrido Trend equipa un motor 1.5L Turbo de 150 CV y un motor eléctrico de 218 CV, gestionados por una transmisión automática DHT (Dedicated Hybrid Transmission).

image

Juntos entregan una potencia combinada de 245 CV y un torque de 545 Nm, logrando una aceleración rápida y una autonomía de hasta 1.200 km con un solo tanque.

El sistema híbrido autorrecargable permite distintos modos de funcionamiento:

  • EV (eléctrico puro): ideal para arranques y bajas velocidades.

  • Serie (extensor de autonomía): el motor térmico recarga la batería.

  • Paralelo (1ª y 2ª velocidad): ambos motores impulsan el vehículo según la demanda.

  • Max Boost Drive: entrega la máxima potencia combinada.

  • Regeneración de energía: convierte la inercia en electricidad durante el frenado.

Su batería NCM (Níquel, Cobalto y Manganeso) de 1,8 kWh fue diseñada para resistir temperaturas extremas —de -35°C a 50°C—, es sumergible hasta un metro durante 24 horas y cuenta con refrigeración directa, duplicando la velocidad de enfriamiento respecto a sistemas tradicionales.

Diseño y confort de Ford Territory

El diseño exterior mantiene la línea elegante del modelo, ahora con el distintivo emblema “Hybrid” en el portón trasero y el logo “Territory” en negro.

Incorpora techo panorámico, barras satinadas, antena tipo aleta de tiburón, llantas de aleación de 18” y faros Full LED.

image

En el interior, se destacan los tapizados en cuero ecológico con costuras verde lima, el climatizador automático bi-zona, el techo panorámico eléctrico y un selector de transmisión “Rotary Shifter”.

El puesto de conducción suma pantalla central de 12” y tablero digital de 7”, con gráficos exclusivos que muestran el flujo de energía en tiempo real.

Además, ofrece tres modos de conducción (Eco, Normal y Sport) y tres niveles de asistencia de dirección (Confort, Normal, Deportivo), ajustables según las condiciones del camino.

Seguridad y conectividad

La nueva Territory incluye el paquete Ford Co-Pilot 360, con:

  • Alerta de punto ciego (BLIS)

  • Asistente de tráfico cruzado trasero

  • Freno autónomo de emergencia

  • Alerta de fatiga del conductor

  • Asistente de mantenimiento de carril

  • Encendido automático de luces y limpiaparabrisas

Su sistema FordPass Connect con módem 4G mantiene el vehículo conectado a la nube en todo momento, permitiendo actualizaciones remotas y funciones interactivas dentro del ecosistema “Mis Experiencias Ford”.

Precio y garantía en Argentina

La Ford Territory híbrida se comercializa en Argentina a un precio de $51.380.000 (noviembre 2025).

La garantía es de 3 años o 100.000 km, mientras que la batería del sistema híbrido cuenta con 8 años o 160.000 km de cobertura.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

asi seria la nueva volkswagen suran: la version 2027 del clasico vehiculo familiar

Así sería la nueva Volkswagen Suran: la versión 2027 del clásico vehículo familiar

Por Andrés Aguilera
Volkswagen Vento GLI: cuál es su precio final en noviembre 2025

Volkswagen Vento GLI: cuál es su precio final en noviembre 2025

Por Ignacio Alvarado
Llega GAC a Argentina: precios de los cinco modelos de China

Después de Maxus: la marca china de autos que llega a Argentina y sorprende con 5 modelos a precio irresistible

Por Ignacio Alvarado
ni 40 ni 50 km/h: a que velocidad se recomienda usar el aire acondicionado del auto sin aumentar el consumo

Ni 40 ni 50 km/h: a qué velocidad se recomienda usar el aire acondicionado del auto sin aumentar el consumo

Por Andrés Aguilera