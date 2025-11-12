La nueva Ford Territory híbrida: cuál es su precio en noviembre 2025

La Ford Territory híbrida ya está disponible en Argentina y marca un paso clave en la estrategia de electrificación de la marca. Importada desde China, esta nueva variante combina un motor turbo naftero con uno eléctrico, ofreciendo mayor potencia y autonomía con menor consumo de combustible.
Desde su lanzamiento en 2020, la Territory ya superó las 28.000 unidades vendidas en el país y se consolida entre los tres SUV medianos más elegidos.
Motor híbrido y rendimiento
El nuevo Territory híbrido Trend equipa un motor 1.5L Turbo de 150 CV y un motor eléctrico de 218 CV, gestionados por una transmisión automática DHT (Dedicated Hybrid Transmission).
Juntos entregan una potencia combinada de 245 CV y un torque de 545 Nm, logrando una aceleración rápida y una autonomía de hasta 1.200 km con un solo tanque.
El sistema híbrido autorrecargable permite distintos modos de funcionamiento:
EV (eléctrico puro): ideal para arranques y bajas velocidades.
Serie (extensor de autonomía): el motor térmico recarga la batería.
Paralelo (1ª y 2ª velocidad): ambos motores impulsan el vehículo según la demanda.
Max Boost Drive: entrega la máxima potencia combinada.
Regeneración de energía: convierte la inercia en electricidad durante el frenado.
Su batería NCM (Níquel, Cobalto y Manganeso) de 1,8 kWh fue diseñada para resistir temperaturas extremas —de -35°C a 50°C—, es sumergible hasta un metro durante 24 horas y cuenta con refrigeración directa, duplicando la velocidad de enfriamiento respecto a sistemas tradicionales.
Diseño y confort de Ford Territory
El diseño exterior mantiene la línea elegante del modelo, ahora con el distintivo emblema “Hybrid” en el portón trasero y el logo “Territory” en negro.
Incorpora techo panorámico, barras satinadas, antena tipo aleta de tiburón, llantas de aleación de 18” y faros Full LED.
En el interior, se destacan los tapizados en cuero ecológico con costuras verde lima, el climatizador automático bi-zona, el techo panorámico eléctrico y un selector de transmisión “Rotary Shifter”.
El puesto de conducción suma pantalla central de 12” y tablero digital de 7”, con gráficos exclusivos que muestran el flujo de energía en tiempo real.
Además, ofrece tres modos de conducción (Eco, Normal y Sport) y tres niveles de asistencia de dirección (Confort, Normal, Deportivo), ajustables según las condiciones del camino.
Seguridad y conectividad
La nueva Territory incluye el paquete Ford Co-Pilot 360, con:
Alerta de punto ciego (BLIS)
Asistente de tráfico cruzado trasero
Freno autónomo de emergencia
Alerta de fatiga del conductor
Asistente de mantenimiento de carril
Encendido automático de luces y limpiaparabrisas
Su sistema FordPass Connect con módem 4G mantiene el vehículo conectado a la nube en todo momento, permitiendo actualizaciones remotas y funciones interactivas dentro del ecosistema “Mis Experiencias Ford”.
Precio y garantía en Argentina
La Ford Territory híbrida se comercializa en Argentina a un precio de $51.380.000 (noviembre 2025).
La garantía es de 3 años o 100.000 km, mientras que la batería del sistema híbrido cuenta con 8 años o 160.000 km de cobertura.