La nueva Ford Territory híbrida: cuál es su precio en noviembre 2025

La Ford Territory híbrida ya está disponible en Argentina y marca un paso clave en la estrategia de electrificación de la marca. Importada desde China , esta nueva variante combina un motor turbo naftero con uno eléctrico , ofreciendo mayor potencia y autonomía con menor consumo de combustible .

Desde su lanzamiento en 2020, la Territory ya superó las 28.000 unidades vendidas en el país y se consolida entre los tres SUV medianos más elegidos .

El nuevo Territory híbrido Trend equipa un motor 1.5L Turbo de 150 CV y un motor eléctrico de 218 CV , gestionados por una transmisión automática DHT (Dedicated Hybrid Transmission) .

Juntos entregan una potencia combinada de 245 CV y un torque de 545 Nm , logrando una aceleración rápida y una autonomía de hasta 1.200 km con un solo tanque.

EV (eléctrico puro) : ideal para arranques y bajas velocidades.

Serie (extensor de autonomía) : el motor térmico recarga la batería.

Paralelo (1ª y 2ª velocidad) : ambos motores impulsan el vehículo según la demanda.

Max Boost Drive : entrega la máxima potencia combinada.

Regeneración de energía: convierte la inercia en electricidad durante el frenado.

Su batería NCM (Níquel, Cobalto y Manganeso) de 1,8 kWh fue diseñada para resistir temperaturas extremas —de -35°C a 50°C—, es sumergible hasta un metro durante 24 horas y cuenta con refrigeración directa, duplicando la velocidad de enfriamiento respecto a sistemas tradicionales.

Diseño y confort de Ford Territory

El diseño exterior mantiene la línea elegante del modelo, ahora con el distintivo emblema “Hybrid” en el portón trasero y el logo “Territory” en negro.

Incorpora techo panorámico, barras satinadas, antena tipo aleta de tiburón, llantas de aleación de 18” y faros Full LED.

image

En el interior, se destacan los tapizados en cuero ecológico con costuras verde lima, el climatizador automático bi-zona, el techo panorámico eléctrico y un selector de transmisión “Rotary Shifter”.

El puesto de conducción suma pantalla central de 12” y tablero digital de 7”, con gráficos exclusivos que muestran el flujo de energía en tiempo real.

Además, ofrece tres modos de conducción (Eco, Normal y Sport) y tres niveles de asistencia de dirección (Confort, Normal, Deportivo), ajustables según las condiciones del camino.

Seguridad y conectividad

La nueva Territory incluye el paquete Ford Co-Pilot 360, con:

Alerta de punto ciego (BLIS)

Asistente de tráfico cruzado trasero

Freno autónomo de emergencia

Alerta de fatiga del conductor

Asistente de mantenimiento de carril

Encendido automático de luces y limpiaparabrisas

Su sistema FordPass Connect con módem 4G mantiene el vehículo conectado a la nube en todo momento, permitiendo actualizaciones remotas y funciones interactivas dentro del ecosistema “Mis Experiencias Ford”.

Precio y garantía en Argentina

La Ford Territory híbrida se comercializa en Argentina a un precio de $51.380.000 (noviembre 2025).

La garantía es de 3 años o 100.000 km, mientras que la batería del sistema híbrido cuenta con 8 años o 160.000 km de cobertura.