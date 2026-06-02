Motos: crecieron las ventas, pero se desacelera el sector

Los ventas de motovehículos registraron un fuerte crecimiento interanual durante mayo, aunque mostraron una caída respecto de abril . Así lo informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) , que reportó un total de 66.851 unidades patentadas en el quinto mes del año.

La cifra representa un incremento del 25,4% en comparación con mayo de 2025, cuando se habían registrado 53.325 motos . Sin embargo, al contrastar el desempeño con abril de este año, se observa una disminución del 17,8%, ya que en ese mes se habían patentado 81.373 unidades.

Pese a la baja mensual , el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 mantiene una tendencia positiva. Entre enero y mayo se patentaron 369.468 motos en todo el país, lo que equivale a un crecimiento del 43,2% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 258.057 unidades.

De esta manera, el mercado de las motos continúa mostrando un desempeño favorable en lo que va del año, con niveles de patentamiento significativamente superiores a los registrados durante el mismo tramo del año pasado.

Los modelos más vendidos

En cuanto a la participación de los modelos de motos, el informe marcó un cambio con respecto a abril en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 11.908 unidades, seguida por Gilera con 8.108, y la que recuperó el tercer puesto es Keller, con 8.046, dejando en el cuarto escalón a Motomel, con 7.747, en un duelo entre ambas marcas que promete más capítulos por esa posición. Corven se mantiene en la quinta posición, con 6.276, que recordemos que en marzo había desplazado a Zanella fuera del “top five”, situación que se mantiene.

En el modelo más patentado hay modificaciones en todos los puestos del top five con respecto a abril. La Keller KN 110-8, saltó al primer puesto, con 7.006, secundada ahora por la Honda Wave 110S, que estaba tercera en abril, con 6.208, y dejando a la Gilera Smash, que lideró abril, en el tercer escalón, con 5.906. La Motomel B110, con 4.328 subió a la cuarta posición, dejando a la Corven Energy 110 by Corven, con 4.084, en el quinto escalón, bajando una posición con respecto a abril.