Ferrari sorprendió con el Luce, el primer eléctrico de su historia, y hay opiniones dividas por su diseño

Ferrari lanzó oficialmente el Luce , el primer vehículo 100% eléctrico de su historia. La presentación se realizó en Roma y marcó el ingreso definitivo de la marca italiana al segmento de autos eléctricos de alta gama.

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El modelo fue desarrollado desde cero para adaptarse a la electrificación sin perder el ADN deportivo de Ferrari . Sin embargo, el diseño exterior despertó críticas y comparaciones con superautos chinos, especialmente por sus líneas futuristas y su silueta poco tradicional para la marca del “Cavallino Rampante” .

Detrás del diseño aparece el británico Jony Ive , reconocido por haber sido uno de los creadores de los iPhone. Su participación explica parte de la estética minimalista y tecnológica del nuevo vehículo.

El interior del Ferrari Luce revela un diseño elegante y futurista.

El interior del Ferrari Luce revela un diseño elegante y futurista

El Ferrari Luce cuenta con cinco plazas y cuatro puertas , una configuración poco habitual en la firma italiana. Mide poco más de cinco metros de largo y ofrece un baúl de 597 litros.

El sistema de propulsión utiliza cuatro motores eléctricos, uno por rueda, que entregan una potencia total de 1.055 CV y 990 Nm de torque. Gracias a esa configuración, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 310 km/h.

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La batería, ubicada en el piso del vehículo, tiene una capacidad de 122 kWh y una autonomía estimada de 530 kilómetros. Además, admite carga rápida de hasta 350 kW.

Entre las innovaciones técnicas incorpora suspensión activa, dirección trasera, frenada regenerativa y un avanzado sistema de vectorización de torque para mejorar la estabilidad y la tracción.

El Ferrari Luce, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca El Ferrari Luce, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca. Ferrari

El diseño del Ferrari Luce divide opiniones

Uno de los puntos más discutidos del nuevo modelo fue su apariencia exterior. Ferrari trabajó junto al estudio LoveFrom, también liderado por Ive, para desarrollar una estética moderna con superficies limpias y un habitáculo completamente digital.

El interior incorpora cuatro pantallas OLED, sistema de sonido premium y múltiples asistentes de conducción. También suma puertas traseras de apertura inversa y una llave fabricada en Gorilla Glass con pantalla integrada.

La vista superior del Ferrari Luce La vista superior del Ferrari Luce. Ferrari

Otro aspecto distintivo es el sistema que reproduce las vibraciones reales de los motores eléctricos para generar una experiencia sonora más cercana a la tradición deportiva de Ferrari, aunque sin utilizar sonidos artificiales.

Pese a las críticas y el debate que generó en redes sociales, Ferrari confirmó que toda la producción prevista para 2027 ya fue vendida. El precio base supera los 550.000 euros, aunque puede aumentar considerablemente con las opciones de personalización.