12 de noviembre de 2025 - 21:05

Los productos caseros que dejan las bandejas del horno limpias y sin manchas en minutos

Hay un truco que combina 2 productos comunes y logra devolver el brillo original a las bandejas del horno sin esfuerzo ni químicos.

La mezcla de estos productos es un pequeño truco casero que puede transformar la rutina de limpieza con excelentes resultados.

Foto:

WEB
Por Redacción

Las bandejas del horno, con el tiempo, suelen acumular grasa y manchas difíciles de quitar, incluso después de varios lavados. A veces, los limpiadores industriales prometen resultados rápidos, pero su olor y componentes fuertes no siempre son agradables. Por eso, existe una mezcla de productos caseros que sorprende por su poder limpiador y su bajo costo.

Este método se basa en 2 ingredientes que siempre tenemos a mano pero que, al combinarse, generan una reacción capaz de disolver la suciedad más resistente. No se necesita frotar con fuerza ni pasar horas limpiando, y en pocos minutos las bandejas vuelven a lucir como nuevas, listas para el próximo uso.

bandejas de cocina
La mezcla de agua oxigenada y bicarbonato deja las bandejas como nuevas

El agua oxigenada y el bicarbonato de sodio forman un dúo potente para eliminar grasa y manchas difíciles.

  • Cuando se mezclan, liberan oxígeno activo, lo que ayuda a descomponer residuos de alimentos carbonizados o restos de aceite pegado a las bandejas.
  • Además, esta reacción tiene un leve efecto abrasivo que limpia sin rayar la superficie.

¿Cómo se aplica?

  1. Para aplicarlo, solo deben mezclarse 3 cucharadas de bicarbonato con 2 de agua oxigenada hasta formar una pasta.
  2. Luego se extiende sobre la bandeja y se deja actuar durante unos 15 minutos. Pasado ese tiempo, se retira con una esponja húmeda y se enjuaga con agua tibia.
  3. El resultado suele ser inmediato, aparte de que no se hace ningún esfuerzo y no deja olor a químicos.

Asimismo, este truco no solo limpia en profundidad, sino que también desinfecta. El agua oxigenada actúa como antiséptico natural, eliminando bacterias y dejando la superficie lista para cocinar con total seguridad.

bandejas de cocina
Cómo potenciar el efecto de estos productos para mantener las bandejas brillantes

Una vez que la mezcla haya actuado y las bandejas queden limpias, es posible reforzar el brillo y prevenir nuevas manchas con un paso adicional.

  • Colocar una pequeña cantidad de vinagre blanco y pasar un paño seco mejora el aspecto y ayuda a eliminar cualquier residuo que haya quedado. Este último toque potencia la acción del bicarbonato y deja un brillo uniforme.
  • También es recomendable evitar que la grasa se acumule entre usos. Para eso, se puede cubrir la base de las bandejas con papel aluminio o papel manteca antes de cocinar. Así se evita que los restos se adhieran y la limpieza posterior se vuelve mucho más sencilla.
  • Si se usa el horno con frecuencia, aplicar esta mezcla cada 2 semanas mantiene las bandejas en perfecto estado.
bandejas de cocina
La combinación del agua oxigenada y el bicarbonato de sodio demuestra que no es necesario gastar en productos costosos para lograr resultados eficaces. Este método rápido, seguro y natural devuelve el aspecto original a las bandejas del horno que acumulan restos de comidas, detergentes y el calor los endurece.

