7 de noviembre de 2025 - 17:11

Poner sal en el microondas: por qué los expertos recomiendan este truco de limpieza

La limpieza de este electrodoméstico no tiene por que ser un proceso tedioso o difícil de conseguir.

Microondas es uno de los que más incide en las interrupciones de internet.

Microondas es uno de los que más incide en las interrupciones de internet.

Foto:

Web
Por Redacción

El microondas ha ocupado un lugar central en la vida cotidiana de todos los hogares: ayuda a calentar y descongelar de manera sencilla cualquier tipo de comida. Sin embargo, su limpieza muchas veces puede ser tediosa o complicada de conseguir. La sal puede servir como herramienta que puede extender la vida útil del aparato y reducir olores persistentes.

Leé además

Cómo reciclar las tapas de botellas de aceite.

Una nueva tendencia para la limpieza de tu casa: cómo deshacerte del olor a fritura

Por Redacción
Dirección Provincial de Vialidad realiza trabajos en el intercambiador del Cóndor del Acceso Este.

Limpieza y arreglos en dos importantes rutas de Mendoza: piden circular con precaución

Por Bernarda García Centurión
desinfectantes y sanitizantes
Los desinfectantes y sanitizantes nunca deben mezclarse como productos de limpieza porque pueden generar sustancias peligrosas para la salud.

Los desinfectantes y sanitizantes nunca deben mezclarse como productos de limpieza porque pueden generar sustancias peligrosas para la salud.

Por qué utilizar la sal para la limpieza

No se trata de un sustituto técnico ni de un arreglo definitivo, sino de un modo simple de contribuir al cuidado del aparato cuando la rutina diaria genera salpicaduras de alimentos y restos que se acumulan. El vapor desprende la suciedad adherida y permite retirarla sin esfuerzo.

Materiales necesarios

— Sal fina o gruesa

— Agua

— Vinagre blanco

— Bicarbonato de sodio

— Paño o bayeta de microfibra

— Papel film (para método al vapor)

— Recipiente apto para microondas

— Lavavajillas (opcional)

microondas
Poner cáscaras de naranja en el microondas puede traer resultados que no imaginabas y transformar tu cocina de forma sencilla.

Poner cáscaras de naranja en el microondas puede traer resultados que no imaginabas y transformar tu cocina de forma sencilla.

Paso a paso

- Preparar el recipiente apto para microondas con 250 ml de agua, 50 ml de vinagre y una cucharada de sal; cubrir con film y perforar con un palillo.

- Llevar al microondas a potencia máxima durante 5 minutos para generar vapor interno.

- Retirar el recipiente con precaución; pasar un paño húmedo por las paredes internas para arrastrar residuos blandos; secar.

- En caso de suciedad persistente, espolvorear bicarbonato en las superficies internas; distribuir con una bayeta; enjuagar y secar.

- Como alternativa, mezclar agua con un chorrito de lavavajillas; calentar 3 minutos; retirar; pasar paño húmedo y luego papel de cocina.

- Repetir la operación en ciclos periódicos para conservar la superficie interna libre de grasa y olores.

- Revisar el estado de la bandeja giratoria; lavar aparte según necesidad; volver a colocar.

- Confirmar que no queden restos líquidos antes de cerrar la puerta para evitar humedad acumulada.

esponja en el microondas

Detalles a tener en cuenta

Más allá del método, se aconseja consultar el manual para reconocer restricciones del modelo y, ante fallas de funcionamiento, recurrir a servicio técnico. La práctica regular evita acumulaciones y contribuye a un uso más seguro. Los componentes básicos (sal, vinagre, bicarbonato) son una gran ventaja: bajo costo, disponibilidad inmediata y menor agresividad frente a detergentes industriales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El café dentro del baño ayuda a mantener un espacio más fresco y saludable.

Infalible: el truco de limpieza que recomiendan los expertos para dejar tu baño como nuevo

Por Redacción
Reciclar en el hogar no requiere de herramientas complejas.

Ideal para principiantes: cuáles son los consejos para reciclar dentro de casa de forma eficiente

Por Redacción
Cuáles son los signos del zodíaco que nunca piden perdón.

Los tres signos que nunca piden perdón, aunque saben que se equivocaron

Por Ignacio Alvarado
ni bolso ni short: reciclar los jeans que ya no usas esta a la moda y es una gran opcion para decorar

Ni bolso ni short: reciclar los jeans que ya no usas está a la moda y es una gran opción para decorar

Por Daniela Leiva