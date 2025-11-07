Poner sal en el microondas: por qué los expertos recomiendan este truco de limpieza

El microondas ha ocupado un lugar central en la vida cotidiana de todos los hogares: ayuda a calentar y descongelar de manera sencilla cualquier tipo de comida. Sin embargo, su limpieza muchas veces puede ser tediosa o complicada de conseguir. La sal puede servir como herramienta que puede extender la vida útil del aparato y reducir olores persistentes.

No se trata de un sustituto técnico ni de un arreglo definitivo, sino de un modo simple de contribuir al cuidado del aparato cuando la rutina diaria genera salpicaduras de alimentos y restos que se acumulan. El vapor desprende la suciedad adherida y permite retirarla sin esfuerzo.

— Bicarbonato de sodio

— Paño o bayeta de microfibra

— Papel film (para método al vapor)

— Recipiente apto para microondas

— Lavavajillas (opcional)

microondas

Paso a paso

- Preparar el recipiente apto para microondas con 250 ml de agua, 50 ml de vinagre y una cucharada de sal; cubrir con film y perforar con un palillo.

- Llevar al microondas a potencia máxima durante 5 minutos para generar vapor interno.

- Retirar el recipiente con precaución; pasar un paño húmedo por las paredes internas para arrastrar residuos blandos; secar.

- En caso de suciedad persistente, espolvorear bicarbonato en las superficies internas; distribuir con una bayeta; enjuagar y secar.

- Como alternativa, mezclar agua con un chorrito de lavavajillas; calentar 3 minutos; retirar; pasar paño húmedo y luego papel de cocina.

- Repetir la operación en ciclos periódicos para conservar la superficie interna libre de grasa y olores.

- Revisar el estado de la bandeja giratoria; lavar aparte según necesidad; volver a colocar.

- Confirmar que no queden restos líquidos antes de cerrar la puerta para evitar humedad acumulada.



Detalles a tener en cuenta

Más allá del método, se aconseja consultar el manual para reconocer restricciones del modelo y, ante fallas de funcionamiento, recurrir a servicio técnico. La práctica regular evita acumulaciones y contribuye a un uso más seguro. Los componentes básicos (sal, vinagre, bicarbonato) son una gran ventaja: bajo costo, disponibilidad inmediata y menor agresividad frente a detergentes industriales.