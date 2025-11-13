13 de noviembre de 2025 - 08:36

El truco casero que usan los albañiles para destapar cañerías sin romper nada ni usar químicos

Especialistas en plomería, hogar, trucos y limpieza revelan el método casero que elimina obstrucciones sin dañar los caños ni usar productos agresivos.

El truco casero de plomería que usan albañiles para limpieza rápida y eficaz del hogar.

Por Ignacio Alvarado

A diferencia de los métodos tradicionales, este sistema utiliza ingredientes comunes del hogar y una técnica muy simple que aprovecha la presión del agua y el calor. Con esto se logra aflojar la grasa, los restos de jabón y los residuos que bloquean el paso del agua. Además, es seguro para los caños de PVC, acero o cobre, ya que no genera corrosión ni olores tóxicos.

Este método, que muchos albañiles recomiendan en obra o mantenimiento doméstico, se volvió viral entre los defensores de la limpieza natural. Funciona tanto en piletas de cocina como en lavamanos, duchas o desagües del patio.

Cómo aplicar el truco casero paso a paso

  • Hervir dos litros de agua y reservarlos.

  • Verter media taza de sal gruesa directamente en el desagüe.

  • Agregar media taza de detergente común o jabón líquido neutro.

  • De inmediato, verter el agua caliente lentamente sobre la mezcla.

  • Esperar unos minutos y luego abrir la canilla de agua fría durante 30 segundos para enjuagar.

El resultado es casi inmediato: la grasa se disuelve, los restos orgánicos se desprenden y el agua vuelve a fluir sin dificultad. Si la obstrucción es más severa, se puede repetir el proceso al día siguiente.

Por qué este método es tan eficaz

El calor ayuda a descomponer los residuos grasos, mientras que la sal actúa como abrasivo suave y el detergente emulsiona los restos pegados a las paredes del caño. Combinados, generan un efecto similar al de los desatascadores industriales, pero sin dañar los materiales ni contaminar el ambiente.

Este truco casero es una de las soluciones más valoradas por quienes buscan mantenimiento del hogar económico y ecológico, una tendencia que gana cada vez más terreno entre profesionales y familias.

