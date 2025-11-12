12 de noviembre de 2025 - 12:45

Solo dos gotas en el balde para lavar los pisos y la casa huele bien durante días: no es vinagre ni jugo de limón

Un truco de limpieza simple y natural para dejar los pisos limpios y con aroma a fresco durante varios días seguidos.

Por Andrés Aguilera

Dentro de las técnicas de limpieza del hogar más virales, este método se volvió el favorito de quienes buscan un ambiente limpio y con fragancia natural.

1. El ingrediente natural que lo cambia todo

El secreto está en el aceite esencial de bergamota, conocido por su aroma cítrico, sus propiedades desodorantes y su capacidad para neutralizar olores.

image

Con solo unas 5 a 10 gotas en el balde con agua tibia y detergente, alcanza para que el perfume dure hasta tres días en el ambiente.

2. Cómo aplicarlo correctamente

Prepará el balde con agua y tu limpiador habitual. Luego, agregá las gotas del aceite esencial y mezclá bien.

Pasá el trapo o la mopa de microfibra como siempre, evitando el exceso de agua para no dejar marcas. Este método es apto para pisos de cerámica, porcelanato o madera barnizada.

3. Variantes para personalizar el aroma

Si querés un perfume más intenso, combiná bergamota con naranja o pomelo. Para un efecto relajante, agregá unas gotas de lavanda o lima.

image

Guardá los aceites en un lugar fresco y oscuro para conservar su potencia. Evitá usarlos directamente en mopas de vapor o sobre superficies sin sellar.

Consejo final

Este truco transforma tu rutina de limpieza en un momento agradable y perfumado. Además, no deja residuos ni requiere productos caros. Probalo una vez y vas a notar cómo la fragancia cítrica se mantiene durante días, dejando tu casa con ese aroma a limpio que tanto gusta.

