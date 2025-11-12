12 de noviembre de 2025 - 20:15

Dos trucos sencillos que mantienen lejos a las arañas de rincón dentro de casa

Con el calor reaparecen en los rincones menos pensados pero existen 2 trucos ingeniosos y efectivos para evitar que las arañas de rincón se acerquen al hogar.

Estas medidas preventivas disminuyen la posibilidad de que las arañas vuelvan a instalarse en el mismo lugar.

Estas medidas preventivas disminuyen la posibilidad de que las arañas vuelvan a instalarse en el mismo lugar.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

En verano las temperaturas elevadas hacen que ciertos insectos o arácnidos busquen refugio dentro de casa. Una de las especies más temidas son las arañas de rincón. Aunque su picadura no es frecuente, puede resultar peligrosa, por lo que buscar alternativas naturales para mantenerla lejos puede ser posible con 2 trucos sencillos.

Leé además

no es un portalapices: reciclar el rollo de carton de papel higienico esta de moda, ideal para organizar

No es un portalápices: reciclar el rollo de cartón de papel higiénico está de moda, ideal para organizar

Por Daniela Leiva
Cuidar correctamente esta planta no solo ayuda a realizar mejor la fotosíntesis, sino que contribuye a que el aspecto del ambiente siga siendo armónico y elegante.

No es decoración: la planta como centro de mesa que atrae riqueza, según el Feng Shui

Por Redacción

Existen 2 métodos muy prácticos que no necesitan insecticidas costosos y que se aplican fácilmente en distintos sectores de la casa. Uno se basa en la ubicación estratégica de trampas que atraen insectos y otro en el uso de plantas aromáticas cuyo olor ahuyenta a las arañas de manera natural y efectiva.

trampas arañas
Estas medidas preventivas disminuyen la posibilidad de que las arañas vuelvan a instalarse en el mismo lugar.

Estas medidas preventivas disminuyen la posibilidad de que las arañas vuelvan a instalarse en el mismo lugar.

Las trampas adhesivas son un método sencillo, efectivo y original

Las trampas adhesivas son láminas con pegamento que se colocan cerca de zócalos, detrás de muebles o en esquinas donde suelen moverse los insectos o en este caso, arácnidos.

  • Si bien su función principal es atrapar moscas o mosquitos, también sirven para detectar y controlar la presencia de arañas.
  • Este tipo de trampa no emite olores ni tóxicos, por lo que resulta segura para ambientes cerrados.
  • Es importante revisarlas cada pocos días y reemplazarlas cuando pierdan adhesión o acumulen polvo.
  • En caso de detectar una araña de rincón, lo ideal es mantener la limpieza constante, aspirar las zonas donde se halló y revisar grietas o espacios detrás de los cuadros.

Las trampas son fáciles de conseguir en ferreterías, supermercados o tiendas online y su uso se complementa perfectamente con los repelentes naturales.

trampas arañas
Estas medidas preventivas disminuyen la posibilidad de que las arañas vuelvan a instalarse en el mismo lugar.

Estas medidas preventivas disminuyen la posibilidad de que las arañas vuelvan a instalarse en el mismo lugar.

Algunas plantas aromáticas ahuyentan arañas

Desde la Agencia de Protección Ambiental explican que una solución es el olor intenso de ciertas plantas, que actúa como repelente natural para las arañas, que evitan zonas con aromas fuertes o penetrantes.

  • Entre las más efectivas se encuentran la lavanda, la menta, el romero y el eucalipto.
  • Colocarlas en macetas cerca de las ventanas o en rincones oscuros puede marcar la diferencia durante los meses de calor.
  • Además de su efecto protector, estas plantas perfuman el ambiente y aportan frescura al hogar.
  • De hecho, pueden colocarse ramitas secas en pequeños ramos o bolsas de tela, ubicándolas detrás de los muebles o en armarios, donde las arañas suelen esconderse, aunque su efectividad es menor.
trampas arañas
Estas medidas preventivas disminuyen la posibilidad de que las arañas vuelvan a instalarse en el mismo lugar.

Estas medidas preventivas disminuyen la posibilidad de que las arañas vuelvan a instalarse en el mismo lugar.

Las arañas de rincón buscan sitios tranquilos y con poca luz, por lo que mantener el orden y la limpieza es fundamental. Sin embargo, sumar trampas adhesivas y plantas aromáticas refuerza la protección de forma natural y sin riesgos secundarios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

solo dos gotas en el balde para lavar los pisos y la casa huele bien durante dias: no es vinagre ni jugo de limon

Solo dos gotas en el balde para lavar los pisos y la casa huele bien durante días: no es vinagre ni jugo de limón

Por Andrés Aguilera
Fragmento de la telaraña descubierta en la Cueva de Azufre

Descubren la telaraña más grande del mundo: un reino oculto con más de 111.000 arañas

Por Redacción Mundo
No debe utilizarse puro. Una pequeña cantidad de este ingrediente con agua permite que las arrugas tarden en llegar.

Adiós arrugas: el ingrediente natural que retrasa las líneas de expresión en la piel joven

Por Redacción
Esta tendencia genera un resultado contemporáneo que une funcionalidad, estilo y una estética que resiste el paso del tiempo.

Los vanitorys tradicionales ya no se usan en el baño: la tendencia que las reemplaza por limpieza y modernidad

Por Lucas Vasquez