13 de noviembre de 2025 - 10:07

Pan fresco, como el primer día: el sencillo truco de la abuela que funciona de maravilla

El secreto del pan está en cómo lo guardás: para su mejor conservación, es necesario mantener el equilibrio entre humedad y ventilación.

Por Andrés Aguilera

El error más común con el pan: guardarlo en la heladera

Aunque parece práctico, el frío arruina el pan. El almidón de la masa se endurece más rápido, lo que acelera el secado y deja la miga gomosa. En solo dos días, el pan pierde frescura y sabor.

Tampoco es buena idea guardarlo en bolsas plásticas cerradas, porque la humedad que se condensa dentro favorece el moho.

Dato para la conservación: el pan se seca entre tres y seis veces más rápido en la heladera que a temperatura ambiente.

image

El truco de la abuela que realmente funciona

Para mantener el pan fresco durante varios días, envolvelo sin apretar en un repasador limpio y seco.

El paño absorbe el exceso de humedad y deja pasar el aire justo para que la corteza siga crocante.

Si querés ir un paso más allá, usá una bolsa de lino o algodón o una panera de madera con orificios de ventilación: regulan la temperatura y evitan tanto el moho como la resequedad.

Cómo aprovechar el pan que ya está duro

Si llegaste tarde y el pan ya perdió su textura, no lo tires. Podés:

  • Hacer crutones: cortalo en cubitos, rocialo con aceite y condimentos, y doralo al horno.

  • Preparar panzanella, una ensalada italiana con pan viejo, tomate, cebolla y albahaca.

  • O freezarlo en rebanadas individuales: dura hasta tres meses y se puede tostar directo.

Envolver el pan en un simple paño de cocina sigue siendo el método más eficaz para conservarlo tierno y fresco. Un gesto mínimo con resultados garantizados, como los que usaban nuestras abuelas.

