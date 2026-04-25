Cuánto cobra un operario de limpieza en Argentina en mayo 2026

El valor del recibo para un operario de limpieza cambia según la categoría en la que esté encuadrado el trabajador y, sobre todo, según si hace jornada completa o media jornada. Esa es la primera diferencia que conviene mirar antes de hacer cualquier cuenta.

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Hoy, la última escala oficial publicada por el Sindicato de Obreros de Maestranza es la de abril de 2026 , y es la que se toma como referencia para los haberes que se liquidan en mayo de 2026 .

Si se habla del puesto más común dentro del rubro, la referencia de entrada es la categoría Oficial , que en el convenio corresponde al trabajador que ingresa sin antecedentes previos acreditados en la actividad. En la escala vigente, esos son los montos de referencia:

La lectura más simple para el lector es esta: un operario de limpieza de categoría inicial hoy ronda los $990.934 si trabaja jornada completa y los $502.670 si trabaja jornada reducida , siempre tomando como base la escala oficial vigente para la actividad.

Qué diferencia hay entre Oficial, Oficial 1 y Coordinador

El convenio colectivo de maestranza y limpieza distingue claramente las categorías. Oficial es el trabajador que recién entra o no acredita experiencia previa en el sector.

Oficial de Primera es el operario que ya tiene más de 15 meses en esa categoría o puede demostrar experiencia equivalente en otra empresa de la actividad.

Después aparecen los Coordinadores, que ya no son sólo operarios de limpieza, sino personal que organiza y coordina equipos: el Coordinador A supervisa hasta 8 operarios, el B de 9 a 15, y el C más de 15.

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Si una está recién ingresando y otra ya tiene antigüedad acreditada o coordina un grupo, el convenio prevé una diferencia salarial. Por eso, antes de comparar sueldos, conviene mirar bien en qué categoría figura el recibo.

Qué puede hacer que el recibo suba un poco más

Además de la categoría, hay extras que pueden empujar el monto final. La escala oficial de abril aclara, por ejemplo, que se paga un 20% adicional en zona fría.

Y el convenio también contempla adicionales para quienes trabajan en ámbitos afectados a la salud, como hospitales, clínicas o sanatorios. Es decir: el número de escala sirve como piso de referencia, pero el recibo real puede subir según el lugar donde se presta el servicio y otras condiciones del puesto.