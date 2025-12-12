Tecnología de punta, el nuevo truco para "robar" un espacio de estacionamiento que se hizo viral

Mientras guardaba el espacio para su vehículo, un conductor la distrajo y aprovechó para estacionar primero, utilizó una técnica que sorprendió a la mujer.

Un conductor logró quedarse con el sitio de estacionamiento que una mujer estaba reservando gracias a una gran función de su vehículo.

Una peculiar situación de búsqueda de lugar de estacionamiento en China se volvió viral en redes sociales. Es habitual que en ciudades grandes, especialmente en zonas céntricas y durante horas pico, sea extremadamente difícil encontrar un espacio disponible. Precisamente por esta dificultad, una mujer se había colocado en un sitio vacío para reservarlo.

A pesar de la presencia de la mujer, un conductor colocó su vehículo frente a ella, y mediante una función de avanzada tecnología, logró ganarle el puesto.

El vídeo viral, se difundió en Douyin, la versión china de TikTok. El clip muestra cómo el hombre se baja de su automóvil, que estaba mal posicionado, y se dirige hacia la mujer, o al menos eso pareciera. Sin embargo, en lugar de acercarse a hablar con ella, el hombre caminó en dirección contraria, y la mujer lo siguió. Fue en ese momento cuando el coche pudo estacionar sin inconvenientes.

La superó en mayor tecnología Esta maniobra fue posible gracias a la sofisticada tecnología del vehículo y su sistema de aparcamiento asistido. El automóvil no necesitó de un conductor para maniobrar; al detectar que el espacio estaba libre de obstrucciones, activó el modo de aparcamiento automático, echó marcha atrás y se estacionó sin mayor problema. La mujer observó la escena completamente sorprendida y se dirigió al coche a comprobar si estaba otro conductor dentro.

El clip tuvo mayor alcance internacional, gracias a que la cuenta de X de Massimo compartió el video y le dio mayor alcance, comentó: “Ella pensó que estaba cediendo el puesto, pero la tecnología ganó con clase.”

La publicación alcanzó rápidamente 7.6 millones de reproducciones y casi 24.000 'me gusta' , generó una gran cantidad de comentarios. Muchos usuarios celebraron el ingenio y la tecnología del conductor. Mensajes como: "Me encanta cómo ella regresó para preguntar cómo, por qué, cuándo, qué", "ganó la tecnología", "se hizo justicia", y “Él literalmente la superó” fueron algunos de los más destacados.