Emigró de su país para trabajar de elfo en la casa de Papá Noel y se volvió viral en TikTok: "Te envidio"

La joven contó su experiencia en TIkTok y cosechó más de 700 mil visualizaciones. “Ese trabajo sería el trabajo de mis sueños”, escribió una usuaria.

Desde hace varios años, muchos jóvenes enfrentan el dilema de quedarse en Argentina o emigrar a otro país en busca de mejores oportunidades, con la posibilidad de acceder a sueldos más altos y una mayor estabilidad económica. Si bien en el último tiempo la tendencia decreció, continúan las ganas de “volar”.

Entre ellos, la mayoría de las pretensiones son por experiencias laborales únicas. Una de ellas es trabajar como parte del mágico universo navideño en Laponia, Finlandia. Ese fue el caso de Eva Baudés, una joven procedente de Barcelona que viajó a Rovaniemi -considerada la casa oficial de Papá Noel-.

Cómo es vivir en Laponia, Finlandia

La protagonista compartió en TikTok cómo es su experiencia día a día desempeñándose en este peculiar rol y se volvió viral. Los usuarios inundaron la caja de comentarios con mensajes de envidia sana: “Ese trabajo sería el trabajo de mis sueños”, escribió una internauta.

En su publicación, Eva contó que este fue su primer día como elfa y reveló que el trabajo implica muchas actividades y un desafío adicional: soportar temperaturas extremas. Laponia puede registrar hasta -22°C, por lo que su jornada comienza con una caminata de entre 10 y 15 minutos bajo el frío.

Entre las sorpresas, reveló que incluso se le “congelan” las pestañas debido al particular frío que hace.

Ya en su puesto y tras maquillarse y colocarse el uniforme, se instaló junto a una compañera en el “campamento base”, donde se mantienen “muy liadas” debido a la cantidad de visitantes. Aun así, Eva se mostró feliz por su elección: “Ha sido un día superchulo y me lo he pasado superbién”, afirmó.

El video superó las 700 mil visualizaciones y acumuló cientos de comentarios en tono de curiosidad, especialmente. Entre ellos, usuarios que sueñan con ese empleo o que le expresaron abiertamente su envidia por poder vivir esa experiencia, mencionando incluso el atractivo de ver auroras boreales.

