12 de diciembre de 2025 - 13:15

Así sería el nuevo Nokia 1100: la versión 2026 del celular más resistente de la historia

Un concepto creado por inteligencia artificial imagina cómo sería el mítico Nokia 1100 en 2026, combinando su legendaria resistencia con funciones modernas.

Así sería el nuevo Nokia 1100 la versión 2026 del celular más resistente de la historia
Por Andrés Aguilera

Así sería el nuevo Nokia 1100 la versión 2026 del celular más resistente de la historia

Un diseño clásico adaptado al 2026

La versión 2026 del Nokia 1100 mantendría su cuerpo compacto, bordes redondeados y carcasa ultra resistente.

Según la recreación por IA, el equipo sumaría una pantalla táctil pequeña, pensada para uso simple y eficiente.

El teclado físico seguiría presente, aunque combinado con gestos táctiles y accesos rápidos configurables.

Características modernas sin perder la resistencia

Este Nokia 1100 imaginado incorporaría conectividad 4G o 5G básica, WiFi y Bluetooth de bajo consumo.

Así sería el nuevo Nokia 1100 la versión 2026 del celular más resistente de la historia

La batería sería uno de sus grandes diferenciales, con varios días de autonomía real, incluso con uso intensivo.

También incluiría dos cámaras traseras, linterna LED potente y un sistema operativo liviano y estable.

Un ícono que también se fabricó en Argentina

El Nokia 1100 fue lanzado originalmente en 2003 y se convirtió en el teléfono más vendido de la historia.

En Argentina, se produjo en Tierra del Fuego durante varios años, como parte del polo tecnológico nacional.

Su fabricación local se extendió hasta aproximadamente 2009, cuando Nokia comenzó a retirar modelos básicos del mercado.

A nivel global, el modelo dejó de producirse hacia fines de la década del 2000, reemplazado por nuevas líneas.

Sin embargo, su fama de indestructible lo mantuvo vigente durante años en talleres, empresas y zonas rurales.

Se trata de un concepto creado por inteligencia artificial, no de un anuncio oficial de Nokia, que reinterpreta al legendario 1100 con tecnología moderna.

