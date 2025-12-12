Multiplicá tu lavanda: cómo y cuándo reproducir esta planta para tener flores perfumadas y sin dañarla

La lavanda es una de las plantas más elegidas en jardines, terrazas y balcones de Argentina. No solo aporta perfume y color, sino también atrae mariposas, resiste el sol intenso y se adapta muy bien a climas secos. Además de la posibilidad de multiplicarla en casa sin esfuerzo y sin necesidad de conocimientos avanzados.

El mantenimiento de esta planta es sencillo y ofrece algo que muchos jardineros valoran, el poder contar con nuevas plantas para ampliar canteros, crear borduras aromáticas, renovar ejemplares viejos o incluso regalar.

Pero es necesario tener en cuenta que la multiplicación de lavanda puede realizarse con gran éxito si se respetan momentos clave del año y algunos cuidados puntuales.

Aunque la lavanda es resistente, su multiplicación funciona mejor en estaciones templadas . En Argentina, los meses recomendados son finales de verano , otoño temprano y primavera .

En otoño , la planta comienza a bajar su ritmo y permite que los esquejes se enraícen más fácil sin estrés térmico. En primavera , en cambio, se activa el crecimiento y los brotes jóvenes desarrollan raíces con rapidez.

Evitar el invierno es fundamental, ya que las temperaturas frías frenan por completo el proceso. En pleno verano, el calor extremo puede deshidratar los esquejes antes de que logren establecerse.

Cómo multiplicar la lavanda paso a paso

Aunque existen distintos métodos, uno de los más efectivos para uso doméstico es la multiplicación por esquejes. Consiste en tomar un fragmento de un tallo sano y lograr que produzca raíces en un sustrato liviano.

Seleccionar el tallo adecuado. Elegir ramas semileñosas: no deben ser totalmente verdes ni completamente endurecidas. Los brotes del crecimiento de la temporada son los más recomendados. Cortar el esqueje. Con tijera bien afilada y limpia, cortar un tramo de unos 10 a 15 centímetros. El corte debe ser prolijo para evitar desgarros que impidan el enraizamiento. Retirar hojas inferiores. Dejar solo las hojas de la parte superior. Esto reduce la pérdida de humedad y concentra la energía en formar raíces. Preparar el sustrato. La lavanda necesita un medio aireado y con buen drenaje. Arena gruesa mezclada con un poco de tierra suelta o perlita funciona muy bien. Evitar sustratos muy compactos. Plantar el esqueje. Introducir el tallo en el sustrato, presionando suavemente para dar estabilidad. Humedecer sin encharcar. Ubicar en un lugar iluminado pero sin sol directo. Durante los primeros días, el esqueje necesita luz suave. Cuando se observan nuevos brotes, es señal de que el enraizamiento fue exitoso. Trasplantar. A las seis u ocho semanas, cuando el crecimiento sea visible, se puede llevar la planta a su maceta definitiva o directamente al jardín. lavanda

Consejos claves para lograr éxito

No excederse con el agua : la lavanda es sensible al exceso de humedad. Solo regar cuando el sustrato esté casi seco.

: la lavanda es sensible al exceso de humedad. Solo regar cuando el sustrato esté casi seco. Ventilación adecuada: ayuda a evitar hongos y mejora la fortaleza del tallo.

adecuada: ayuda a evitar hongos y mejora la fortaleza del tallo. Elegir plantas madre sanas: un ejemplar debilitado transmite ese problema a la nueva planta.

sanas: un ejemplar debilitado transmite ese problema a la nueva planta. Usar macetas con muy buen drenaje : piedras o arcilla expandida en la base son aliadas valiosas.

: piedras o arcilla expandida en la base son aliadas valiosas. Controlar el sol: una vez en crecimiento activo, el sol pleno es ideal. Sin embargo, durante el enraizamiento conviene proteger los esquejes del calor más intenso.

Por qué vale la pena multiplicar lavanda

Multiplicar la lavanda permite tener plantas homogéneas, de perfume uniforme y color intenso sin realizar grandes inversiones. Es una especie noble, que responde rápido y que se integra tanto en jardines modernos como en espacios más rústicos. Además, ayuda a formar bordes aromáticos que resisten sequía, atraen polinizadores y requieren poco mantenimiento.