11 de diciembre de 2025 - 20:10

La planta que cuida abejas y mariposas todo el verano: ayuda para que no se pierda la biodiversidad

Una planta resistente y poco exigente en su cuidado protege polinizadores en meses de calor. Su presencia favorece el equilibrio natural.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Durante la temporada más cálida del año, algunos insectos sufren la falta de alimento y esto afecta directamente a mariposas y abejas. Entre las plantas que mejor sostienen la actividad de estos polinizadores aparece una opción útil para alimentarlas, de color amarillo y crece hasta en suelos pobres. Su comportamiento mantiene sus beneficios incluso cuando otras variedades se debilitan.

Mientras algunos jardines pierden flores por el sol intenso esta planta sigue firme y ofrece recursos esenciales para insectos que sostienen el equilibrio natural. Su capacidad para prosperar con pocos cuidados la convierte en una planta indispensable para especies voladoras.

plantas para abejas y mariposas
Esta planta crea un entorno más equilibrado sin agregarle productos químicos a la zona para que abejas y mariposas gocen de buena salud.

Esta planta crea un entorno más equilibrado sin agregarle productos químicos a la zona para que abejas y mariposas gocen de buena salud.

Cuál es la planta que beneficia a abejas y mariposas durante el verano

La llamada siempreviva de la especie Sedum o Helichrysum es una fuente de alimentación para mantener la actividad de mariposas y abejas.

  1. Produce flores ricas en néctar que permanecen accesibles durante semanas incluso con altas temperaturas.
  2. Estas especies no deben fertilizarse, ya que su resistencia natural evita ataques severos. Al no necesitar productos químicos ayudan a proteger la salud de los insectos que llegan atraídos por sus tonos y su aroma suave.
  3. La robustez de la siempreviva permite que crezca en suelos modestos y en lugares con sol directo lo que la convierte en una opción para cualquier espacio verde.
plantas para abejas y mariposas

Dónde ubicar la siempre viva y qué cuidados favorecen su aporte ecológico

La ubicación correcta garantiza que la planta pueda sostener su ciclo natural y ofrecer alimento constante.

  • Debe colocarse en zonas con buena luz para que logre producir flores abundantes aunque también puede convivir con sombra parcial sin perder vigor.
  • Otra ventaja es que se adapta a macetas de distintos tamaños siempre que cuenten con buen drenaje y sustrato aireado para evitar exceso de humedad.
  • Al tratarse de una planta resistente, no demanda riegos frecuentes por lo que resulta adecuada para quienes no disponen de mucho tiempo.
  • Una hidratación moderada en los días más calurosos es suficiente para mantenerla activa.
  • También tolera variaciones de temperatura y soporta sequías cortas sin comprometer su floración.

Su uso combinado con otras plantas nativas potencia aún más la presencia de polinizadores y permite que el jardín mantenga vida durante todo el verano. La clave está en evitar pesticidas y permitir que la naturaleza se equilibre de manera gradual.

plantas para abejas y mariposas

La siempreviva es una opción del jardín que beneficia la existencia de las mariposas y abejas en los meses cálidos. Su resistencia facilita el mantenimiento y su aporte de néctar prolongado apoya la biodiversidad.

