11 de diciembre de 2025 - 12:00

El fertilizante casero que revive plantas secas en 24 horas: solo necesitás un residuo de cocina

Este truco de jardín, ideal para quienes aman la jardinería y cuidan sus plantas, usa un residuo diario que se transforma en nutrición inmediata.

Fertilizante casero que transforma tu jardín y mejora tus plantas con jardinería simple.
Fertilizante casero que transforma tu jardín y mejora tus plantas con jardinería simple.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

segun la psicologia, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es caracteristico de estas personas

Según la psicología, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es característico de estas personas

Por Andrés Aguilera
Un truco de reciclaje convierte latas comunes en objetos útiles para el hogar.

De lata vieja a objeto premium: cómo reusar las latas de duraznos de 3 formas

Por Ignacio Alvarado

Este fertilizante casero se volvió tendencia porque ofrece una solución rápida cuando las plantas empiezan a mostrar señales de estrés: hojas secas, bordes tostados o ese tono apagado que preocupa a cualquiera que cuida su jardín. Lo sorprendente es que no necesitás comprar nada extra: está en tu cocina todos los días.

image
Fertilizante casero que transforma tu jard&iacute;n y mejora tus plantas con jardiner&iacute;a simple.

Fertilizante casero que transforma tu jardín y mejora tus plantas con jardinería simple.

Pero lo más llamativo es su efecto acelerado. Distintos aficionados a la jardinería lo describen como un “rescate exprés” para plantas que parecían perdidas, incluso en pleno verano, cuando el calor pega más fuerte.

Qué es este fertilizante y por qué funciona tan rápido

Recién en este punto los especialistas coinciden en algo: la cáscara de banana es una de las fuentes más directas de potasio, el mineral clave para rehidratar tejidos vegetales y permitir que las plantas vuelvan a absorber agua después de un período de estrés. El potasio es esencial para el movimiento interno de líquidos, por eso actúa tan rápido.

Diversas instituciones agrícolas de Argentina y Brasil sostienen que los residuos orgánicos ricos en potasio pueden mejorar la recuperación de plantas en menos de un día cuando se aplican en forma líquida. Por eso esta preparación casera es tan eficaz.

image
Fertilizante casero que transforma tu jard&iacute;n y mejora tus plantas con jardiner&iacute;a simple.

Fertilizante casero que transforma tu jardín y mejora tus plantas con jardinería simple.

Para prepararlo, solo tenés que hervir una cáscara de banana durante 10 minutos, dejarla enfriar y usar ese líquido para regar el sustrato. La concentración suave evita quemaduras y aporta un empujón inmediato.

Cómo aplicarlo y cuándo funciona mejor

Este fertilizante es ideal para plantas debilitadas por sequía, calor extremo o descuido de riego. En suelos muy agotados, podés repetir la aplicación a las 48 horas. En jardinería doméstica, se usa desde hace décadas porque es seguro, económico y compatible con cualquier jardín.

image
Fertilizante casero que transforma tu jard&iacute;n y mejora tus plantas con jardiner&iacute;a simple.

Fertilizante casero que transforma tu jardín y mejora tus plantas con jardinería simple.

Además, no altera el pH del sustrato, no deja olor y no atrae insectos, algo clave en balcones y espacios reducidos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las plantas ideales para el jardín facilitan la jardinería y repelen mosquitos naturalmente.

La planta que repele mosquitos mejor que el limón y el vinagre: crece rápido y casi no requiere cuidados

Por Ignacio Alvarado
Estas flores permiten sostener el ambiente lleno de color todo el verano.

Solo 5 flores soportan el verano y no se secan en pocos días: cómo cuidarlas

Por Redacción
Estas ideas permiten que se llegue a la cosecha con frutos sanos y para que los pájaros acepten otros alimentos ubicados en diferentes zonas del jardín.

Cómo evitar que los pájaros piquen las frutas del árbol con objetos brillantes

Por Lucas Vasquez
Fertilizante casero para plantas mejora tu jardín y optimiza la jardinería diaria.

El fertilizante que se hace con una cáscara y revive plantas amarillas en 48 horas

Por Ignacio Alvarado