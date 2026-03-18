Si tus plantas tienen agujeros en las hojas y no sabés por qué, esto es lo que podría estar atacándolas

Si en tu jardín notás que las plantas tienen agujeros en las hojas, es probable que algo esté actuando sin que lo veas. En jardinería , este es uno de los problemas más comunes y también uno de los más desconcertantes, ya que muchas plagas trabajan de noche o se esconden muy bien.

La ceniza del asado no la tires: el truco natural que fortalece tu limonero

Adiós al césped amarillo: cuánto tardan en crecer las semillas y cuándo vuelve el verde

Lo primero que suele pasar es que un día tus plantas están perfectas y, al siguiente, aparecen hojas con agujeros irregulares o bordes comidos. En el mundo de la jardinería , esto no es casual: es una señal clara de que algo está alimentándose.

Algunas marcas pueden darte pistas. Si los agujeros son pequeños y numerosos, es posible que se trate de insectos diminutos. Si en cambio ves grandes partes faltantes, el problema puede ser más visible, aunque no siempre fácil de detectar.

En muchos casos, las plagas no se ven durante el día. Se esconden en la tierra, debajo de las hojas o incluso dentro de los tallos. Por eso, aunque revises tus plantas en el jardín , puede que no encuentres nada a simple vista.

Lo que realmente puede estar atacando tus plantas

Según investigaciones del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y estudios de la Universidad de California, los agujeros en hojas suelen estar causados por insectos masticadores.

Entre los más comunes aparecen las orugas, que pueden devorar grandes porciones en pocas horas. También los escarabajos, conocidos por dejar agujeros más definidos, y los caracoles y babosas, que actúan principalmente durante la noche.

image

Estos últimos dejan una pista clave: un rastro brillante o húmedo cerca de las plantas. Si lo ves en tu jardín, es casi seguro que tenés visitantes nocturnos.

Otro dato importante es que algunas plagas prefieren determinadas especies. Por ejemplo, las hojas tiernas suelen ser más vulnerables, lo que explica por qué ciertas plantas son atacadas primero.

Además, factores como la humedad, la falta de ventilación o el exceso de sombra pueden favorecer la aparición de estos organismos en la jardinería doméstica.

Cómo identificar el problema antes de que avance

Detectar a tiempo qué está afectando tus plantas es clave para evitar daños mayores. Una técnica simple en jardinería es revisar el envés de las hojas, donde muchas plagas se esconden.

También podés salir de noche con una linterna y observar el jardín. Muchas veces vas a ver en acción a los responsables que durante el día pasan desapercibidos.

Otra estrategia es observar el tipo de daño. Las orugas suelen dejar bordes irregulares, mientras que los escarabajos hacen perforaciones más limpias. Las babosas, en cambio, combinan agujeros con ese rastro húmedo característico.

Mantener un equilibrio en el jardín también ayuda. La presencia de depredadores naturales, como aves o insectos beneficiosos, puede reducir la cantidad de plagas sin necesidad de usar productos químicos.

En definitiva, si tus plantas tienen agujeros, no es mala suerte. Es una señal de que algo está interactuando con tu espacio. Entender qué es te va a permitir cuidar mejor tu jardín y mantener tus hojas sanas por más tiempo.