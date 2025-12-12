12 de diciembre de 2025 - 13:42

Mascotas: 5 razas de perros familiares ideales para convivir con niños, según veterinarios

Estas razas de perros se destacan por su paciencia y carácter familiar. Veterinarios explican por qué son ideales para hogares con niños.

Por Andrés Aguilera

Elegir perros familiares cuando hay niños en casa implica pensar en temperamento, paciencia y capacidad de adaptación. Veterinarios y especialistas en comportamiento canino coinciden en que algunas razas muestran mayor tolerancia, apego y equilibrio emocional, lo que las vuelve ideales para la convivencia diaria.

Golden Retriever: paciente y protector

Mascotas 5 razas de perros familiares ideales para convivir con niños, según veterinarios (1)

El Golden Retriever es una de las razas más recomendadas para familias con niños. Se caracteriza por su carácter dócil, su alta tolerancia al juego intenso y su facilidad para aprender normas de convivencia.

Es un perro afectuoso, previsible y poco reactivo. Disfruta del contacto humano y suele crear vínculos fuertes con los más chicos. Además, responde muy bien al adiestramiento, lo que reduce riesgos en el hogar.

Labrador Retriever: energía y buen humor

Mascotas 5 razas de perros familiares ideales para convivir con niños, según veterinarios (6)

El Labrador combina energía con una personalidad extremadamente amigable. Es sociable, juguetón y suele interpretar el juego infantil sin agresividad ni señales de estrés.

Veterinarios destacan su estabilidad emocional y su tolerancia al ruido y al movimiento constante. Eso lo convierte en una opción ideal para casas activas y familias numerosas.

Beagle: sociable y equilibrado

Mascotas 5 razas de perros familiares ideales para convivir con niños, según veterinarios (5)

El Beagle es un perro de tamaño mediano con un temperamento alegre y curioso. Suele llevarse muy bien con niños porque disfruta del juego y rara vez muestra conductas dominantes.

Es importante ofrecerle estimulación diaria, ya que es una raza activa. Cuando tiene actividad suficiente, se muestra cariñoso, paciente y muy integrado a la dinámica familiar.

Boxer: juguetón y leal

Mascotas 5 razas de perros familiares ideales para convivir con niños, según veterinarios (4)

El Boxer es conocido por su espíritu juvenil, incluso en la adultez. Es protector sin ser agresivo y muy consciente del trato con niños pequeños.

Especialistas resaltan su capacidad para regular la fuerza durante el juego. Bien socializado, es un perro confiable, atento y profundamente leal a su familia.

Cavalier King Charles Spaniel: sensible y afectuoso

Mascotas 5 razas de perros familiares ideales para convivir con niños, según veterinarios (3)

Esta raza se destaca por su dulzura y su necesidad de cercanía emocional. El Cavalier King Charles Spaniel es ideal para familias que buscan un perro tranquilo y muy apegado.

Tolera bien la convivencia en espacios reducidos y se adapta a rutinas familiares. Su carácter sensible lo vuelve especialmente cuidadoso con niños pequeños.

