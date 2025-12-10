De la calle al hogar: la misión de rescate de animales que necesita ayuda urgente

Pablo Bottini y Cecilia Suarez dedican todo su tiempo libre (y el "no libre" también) a rescatar perros y gatos de la calle . Sin contar un espacio físico ni apoyo económico, recorren los barrios para recoger esos animales olvidados , muchos de ellos en pésimas condiciones de salud. Y, hoy más que nunca, necesitan colaboración para cubrir los altos gastos que implica mantener este admirable proyecto en funcionamiento.

Su noble misión consiste en castrar a los animales y ubicarlos en hogares de tránsito , con familias de confianza que reciben alimento, medicación y cualquier asistencia necesaria hasta que los animales puedan ser adoptados de forma definitiva. Además, trasladan a las mascotas hasta los móviles de castración de cada municipio , cubriendo todos los gastos de transporte, cirugías, alimentos e insumos de su propio bolsillo . Solo los traslados les cuestan alrededor de $20.000 por hora .

Pablo recorre diariamente los barrios Sol y Sierra y La Favorita de Mendoza . “Es muy difícil, porque en su mayoría son cruzas y perros viejos que nadie quiere adoptar . Además, algunos requieren cuidados especiales . Muchos esperan sufriendo en silencio. Yo no puedo esperar, no puedo relajarme ni descansar ”, comenta. A pesar de las dificultades, ambos quieren continuar con su labor y ampliar su alcance, por lo que agradecen cualquier tipo de ayuda .

Sus Patas en Nuestras Manos es una organización sin fines de lucro que desde el 2013 trabaja para mejorar la calidad de vida de los amigos peludos.

El trabajo de Pablo y Cecilia se realiza en colaboración con otras organizaciones, como "Sus Patas en Nuestras Manos" , que aportan alimentos y medicación , y colaboran en los operativos de traslado hacia los móviles veterinarios , donde se realizan castraciones, consultas clínicas básicas, vacunación antirrábica y desparasitaciones .

"Sus Patas en Nuestras Manos" es una organización sin fines de lucro que trabaja junto a la Municipalidad de San Martín para rescatar animales y controlar la sobrepoblación . Se encargan de llevar adelante castraciones masivas , logrando intervenir a más de 100 animales por jornada. Además, todos los perros y gatos que asisten pueden recibir desparasitación, pipetas y vacunas antirrábicas de manera gratuita.

Su labor va más allá del rescate de mascotas. También llevan donaciones a familias de barrios vulnerables, brindando asistencia social en comunidades precarizadas. Aunque el municipio cubre los gastos de las castraciones masivas, los costos de alimento y medicación dependen exclusivamente de las donaciones.

El proyecto de Pablo y Cecilia y la fundación "Sus Patas en Nuestras Manos" son una solución concreta frente a la sobrepoblación de animales en las calles, y cualquier colaboración resulta vital para que puedan continuar salvando vidas.

Dónde donar y cómo contactarse

Quien desee realizar un aporte económico, puede realizar una transferencia a los siguientes alias:

Alias de Pablo Bottini: pablo.612.mp

Alias de Sus Patas en Nuestras Manos: Suspataspong2025

El trabajo de Pablo y Cecilia puede verse en las redes sociales de Pablo Bottini, tanto en Facebook como en TikTok. Para contactarse con la fundación, se puede llamar o enviar mensaje al 2634615526, o comunicarse a través de sus perfiles en Facebook e Instagram.