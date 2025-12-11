Realizaron uno de los operativos "más complejos" del Garrahan: trasladaron a una bebé conectada a un sistema ECMO

El inédito traslado contó con la participación de más de 30 profesionales. La beba quedó internada en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos.

Inédito operativo del Hospital Garrahan: trasladaron a una bebé en estado crítico conectada a un sistema ECMO.

El Hospital Garrahan realizó un traslado de alta complejidad sin precedentes para asistir a una bebé de siete meses en estado crítico, derivada desde el Hospital Materno Infantil de San Isidro mientras permanecía conectada a un sistema de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), una tecnología que reemplaza temporalmente la función del corazón y los pulmones.

Más de 30 profesionales integraron el operativo, considerado "uno de los más complejos que existen en medicina crítica pediátrica", según destacó Guillermo Moreno, director médico adjunto del Garrahan. "Haberlo realizado con éxito demuestra la preparación y el compromiso del equipo", subrayó el especialista.

Una intervención urgente para salvar una vida La derivación se activó luego de que la bebé presentara una arritmia severa que no respondió a los tratamientos habituales, evolucionando rápidamente hacia una falla cardíaca con compromiso multiorgánico. Ante ese cuadro, expertos del Garrahan determinaron la necesidad de aplicar el sistema ECMO y coordinar su traslado inmediato.

Hospital Garrahan Trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), iniciaron este viernes a las 7 de la mañana un nuevo paro en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica, DANIEL VIDES/ NA. El dispositivo desplegado incluyó equipos de terapia intensiva, cirugía cardiovascular, perfusionistas, enfermería especializada, cardiología, anestesia y transporte crítico. Además, la Patrulla Municipal de San Isidro y la Policía de la Ciudad participaron para garantizar un corredor seguro y rápido hasta el centro pediátrico.

Moreno explicó que los traslados en ECMO son poco frecuentes y requieren una logística rigurosa, equipamiento portátil específico y personal con entrenamiento avanzado.

La paciente llegó estable y quedó internada en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos (UCI 35) del Garrahan, el único hospital público del país con capacidad para brindar soporte vital avanzado para fallas cardiorrespiratorias severas en pediatría. "Gracias a la articulación entre instituciones pudimos actuar a tiempo. Este operativo refleja lo que significa contar con una red de salud sólida cuando está en juego la vida de un niño", destacó el director del hospital.